В Зеленограде это не единственный такой случай. Недавно на портале «Наш город» вернули в работу жалобу на неубранные сугробы и наледь между машинами у корпуса 908 — под предыдущей жалобой они были «почищены» фотошопом, а в реальности никуда не делись, заявил возмущенный автор сообщения.

В Москве за поддельные фотоотчёты на портале «Наш город» с 2013 года уволили уже как минимум трёх глав управ районов, а сотрудников рангом пониже увольняли и наказывали десятками. После этих историй в мэрии даже ввели автоматическую проверку фотоотчётов на ретушь.

В московских правилах оценки работы органов власти отдельным нарушением прямо указано размещение недостоверной информации об устранении проблем, заявленных пользователями порталов — нарушение учитывается в системе премирования. Ответ с заретушированной фотографией подписан директором «Жилищника». Лишат ли его теперь премии, неизвестно.