Неизвестные установили в блок управления шлагбаума посторонние устройства с SIM-картой и затем продают доступ во двор как «парковочное место».

О такой ситуации рассказали жители дома на улице Дунаевского, сообщил телеграм-канал Baza. Несколько недель подряд во дворе начали появляться машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Когда вызвали сервисного инженера, тот обнаружил в блоке управления шлагбаумом дополнительное устройство. Внутри оказалась SIM-карта: если позвонить на этот номер, шлагбаум открывается.

После этого жители начали проверять сайты объявлений и быстро нашли свой двор в предложениях об аренде парковки. Стоимость — от 10 тысяч рублей в месяц. После оплаты клиенту сообщали номер телефона, по которому можно открыть шлагбаум и заезжать во двор. Один из водителей, чьей машины не было в базе управляющей компании, подтвердил: он действительно снял место по объявлению, чтобы парковаться рядом с работой.