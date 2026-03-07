Неизвестные установили в блок управления шлагбаума посторонние устройства с SIM-картой и затем продают доступ во двор как «парковочное место».
О такой ситуации рассказали жители дома на улице Дунаевского, сообщил телеграм-канал Baza. Несколько недель подряд во дворе начали появляться машины, которых не было в абонентской базе управляющей компании. Когда вызвали сервисного инженера, тот обнаружил в блоке управления шлагбаумом дополнительное устройство. Внутри оказалась SIM-карта: если позвонить на этот номер, шлагбаум открывается.
После этого жители начали проверять сайты объявлений и быстро нашли свой двор в предложениях об аренде парковки. Стоимость — от 10 тысяч рублей в месяц. После оплаты клиенту сообщали номер телефона, по которому можно открыть шлагбаум и заезжать во двор. Один из водителей, чьей машины не было в базе управляющей компании, подтвердил: он действительно снял место по объявлению, чтобы парковаться рядом с работой.
По количеству объявлений, которые находят жители, можно предположить, что схема используется не в одном дворе.
В Зеленограде похожая ситуация пока выглядит проще, но логика та же. В январе мы рассказывали (https://t.me/zelenogradru/41203) о дворе в 23-м микрорайоне, где после установки шлагбаумов на «Авито» появилось объявление о сдаче «машино-места во дворе». Автор предлагал парковаться «под шлагбаумом» за 400 рублей в день или 5000 рублей в месяц.
Юридически такая схема тоже вызывает вопросы. Если речь идет о придомовой территории, это общее имущество собственников, и распоряжаться им — например сдавать парковку в аренду — можно только по решению общего собрания. Если же территория городская, частный человек тем более не может сдавать её как платную стоянку.
Вероятно, по мере того как число дворов со шлагбаумами в Зеленограде будет расти, московские схемы мошенничества будут появляться и у нас.