Занятия начнутся с 18 марта, уже ведется запись. Участники изучат основы композиции, цвета и стиля, а затем будут практиковаться в дизайне одежды, а также интерьерном, графическом и ландшафтном направлениях дизайна.

Занятия будут проходить по средам в 14:30.

Место проведения: корпус 509, здесь расположена школа имени Петра Леонидовича Капицы, кабинет 106.

Для записи понадобится номер группы: G-02407906.