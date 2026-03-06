Занятия начнутся с 18 марта, уже ведется запись. Участники изучат основы композиции, цвета и стиля, а затем будут практиковаться в дизайне одежды, а также интерьерном, графическом и ландшафтном направлениях дизайна.
????Занятия будут проходить по средам в 14:30.
Место проведения: корпус 509, здесь расположена школа имени Петра Леонидовича Капицы, кабинет 106.
Для записи понадобится номер группы: G-02407906.
Центры московского долголетия — это городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.