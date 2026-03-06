В широком прокате — романтическая комедия про весну, влюбленность, праздничные хлопоты и судьбоносные встречи. Герои фильма — обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, способными изменить их жизнь. В ленте снялись Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
Комедийная мелодрама с Кариной Разумовский вышла в прокат во всех кинотеатрах. История успешного врача, которая к 40 годам поняла, что нуждается в переменах, чтобы поверить: в мире на самом деле много любви. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
Зарубежный комедийный триллер про отлученного от семьи наследника миллиардера, который борется за право на богатую жизнь и не остановится даже перед устранением более успешной родни. Показы везде: в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
Комедия про Виктора, который вынужден жить под каблуком новой властной тещи. Сложности выходят на новый уровень, когда на пороге появляется забытый брат-близнец и разыскивающие его следователи. В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев. Показы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.
Далее — про новинки, которые покажут только в некоторых кинотеатрах.
Французская драма по известному роману Альбера Камю расскажет историю парня, потерявшего мать. Его жизнь, наполненная рутиной и пустотой, меняется из-за неожиданного события. Фильм покажут в Иридиуме: один сеанс в день в районе 22 часов.
Продолжение легендарного ужастика покажут в Отраде. В этот раз следующей целью маньяка становится дочь взрослой героини прошлых фильмов. Сидни Прескотт будет защищать семью даже через ужасы прошлого.
Предпоказ приключенческого фильма пройдет 7 марта в 15:00. История неудачника Дэвида, который пытается заработать и одновременно наладить отношения с бывшей женой и детьми и соглашается сопроводить загадочного зверька во время морской перевозки. Билеты здесь.
На большом экране покажут спектакль «Женитьба» — гоголевскую историю про сватовство с Ольгой Остроумовой и Александром Яцко. Подробности, билеты на 8 марта в 15:00. Билеты здесь.
Дополнительные киноленты покажут в Зеленопарке: это однократные сеансы в некоторые дни недели.
Ироничный детектив с Джоди Фостер покажут 9 марта в 18:00. Билеты здесь.
Хоррор про опасный ритуал и беспощадного злого духа покажут 10 марта в 20:00. Билеты здесь.
Мексиканский ужастик про дом с призраками покажут 11 марта в 20:00. Билеты здесь.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее. Проверяйте расписание кинотеатров Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.
Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в канале «Родители Зеленограда».