Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее. Проверяйте расписание кинотеатров Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.

Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в канале «Родители Зеленограда».