Юбилейный забег стартует в 9:00 на традиционном месте — в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, на Солнечной поляне у «космодрома».

Организаторы предлагают устроить тематический весенний старт: подойдут розовые кроссовки, фиолетовые шапки, яркие гетры или любые другие детали одежды этих цветов. По прогнозу, утром будет около +3°C и солнечно.