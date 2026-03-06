Юбилейный забег стартует в 9:00 на традиционном месте — в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, на Солнечной поляне у «космодрома».
Организаторы предлагают устроить тематический весенний старт: подойдут розовые кроссовки, фиолетовые шапки, яркие гетры или любые другие детали одежды этих цветов. По прогнозу, утром будет около +3°C и солнечно.
Отдельно к участию приглашают волонтёров. Мужчинам предлагают в этот день помочь с организацией старта, чтобы женщины могли спокойно пробежать дистанцию — в преддверии 8 Марта.
После финиша участники традиционно собираются на неформальное чаепитие — бегуны приносят термосы и угощения.
Подробности — в телеграм канале мероприятия: https://t.me/Zelenograd_5Verst_Channel
«5 вёрст» — российское беговое движение, возникшее после ухода из страны международного проекта parkrun.
Формат остался тем же: каждую субботу любой желающий может бесплатно пробежать или пройти дистанцию в 5 километров. Забеги проводятся силами местных волонтёров, а результаты фиксируются в российской системе учёта.
За несколько лет движение распространилось по десяткам городов, а зеленоградский старт в эту субботу станет уже двухсотым.