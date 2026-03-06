Крактие результаты

— Почти все участники опроса заметили ухудшение работы Телеграма — всё хорошо только у 10%. Однако на потребление новостей это пока влияет слабо. Проблемы чаще всего связаны с загрузкой фотографий и видео, тогда как текстовые сообщения и сами каналы в большинстве случаев продолжают открываться без серьёзных затруднений.

— Многие пользователи стараются адаптироваться к этим проблемам. Около половины опрошенных сообщили, что регулярно используют «дополнительные инструменты подключения». Ещё примерно пятая часть включает их время от времени, когда возникают сложности с доступом.

— При этом мессенджер Max пока не заменяет Телеграм. Аккаунты там есть более чем у трети опрошенных, но регулярно пользуются им, а тем более читают там новости, немногие. Впрочем, по ответам видно, что потенциал роста у Max как площадки для чтения новостей всё же есть.

— Если работа Телеграма будет ухудшаться и дальше, пользователи, по их словам, скорее не перейдут в один новый сервис, а распределят потребление новостей между разными площадками. В качестве наиболее вероятных альтернатив они чаще всего называли ВКонтакте и сайты СМИ.

— Стратегия поведения в условиях замедления Телеграма заметно зависит от возраста. Молодые пользователи чаще стараются «починить» работу мессенджера — используют дополнительные настройки или инструменты подключения. Люди старшего возраста чаще готовы просто переключиться на другие площадки.