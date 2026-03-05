Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Кража произошла в магазине в 8-м микрорайоне. Мужчина зашел в открытое подсобное помещение и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал оттуда 386 пачек сигарет. После этого он скрылся и распорядился похищенным, как формулирует полиция, «по своему усмотрению».

Пропажу обнаружил представитель магазина и обратился в полицию. Ущерб для торговой точки составил больше 84 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вместе с райотделом полиции нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Московской области. Его задержали, сейчас устанавливается, где находится похищенный товар.

Следователь возбудил уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание — от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

На время расследования подозреваемому избрали меру пресечения — подписку о невыезде и обязательство вести себя надлежащим образом.

Метки:
полиция, происшествия
