Кража произошла в магазине в 8-м микрорайоне. Мужчина зашел в открытое подсобное помещение и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал оттуда 386 пачек сигарет. После этого он скрылся и распорядился похищенным, как формулирует полиция, «по своему усмотрению».

Пропажу обнаружил представитель магазина и обратился в полицию. Ущерб для торговой точки составил больше 84 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вместе с райотделом полиции нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Московской области. Его задержали, сейчас устанавливается, где находится похищенный товар.