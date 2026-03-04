Шоу «30 лет на сцене» — подробности и билеты:

Как указано в анонсе, на большую сцену Ярослав Дронов (Shaman) начал выходить в раннем детстве, а собственные песни пишет с подросткового возраста. Сам артист говорит о юбилее на сцене так: «Это не повод подводить итоги, а время двигаться дальше». Певец сам пишет слова и музыку к своим песням и делает аранжировки.

В 2023-м году Shaman занял первое место по популярности среди российских исполнителей, по данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения. В июле 2024-го года указом президента РФ ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 2025-м году певец был выбран представителем России на песенном конкурсе «Интервидение», а ранее участвовал в проектах «Фактор А» (3-е место) и «Голос» (2-е место).

Концерт пройдет 28 мая (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа без антракта. Рекомендованный возраст — 6+.

В наличии билеты от 3000 до 9000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-shaman. Пока билетов много, но центр зала активно выкупают.