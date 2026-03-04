О мошенниках и советах полиции:

Этот способ мошенничества появился в прошлом году. Уже тогда от него пострадало несколько зеленоградцев. Но впервые полиция сообщила о задержании подозреваемого.



Мошенники — опытные психологи и умеют повести разговор так, что собеседник теряет бдительность и называет код из смс.



Полиция напоминает: если звонят неизвестные — прервите разговор и самостоятельно проверьте информацию. Никогда и никому не называйте никаких кодов, которые приходят вам в смс или в приложения.



Если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефону 102 или 112, или в дежурную часть 8-499-731-08-32.