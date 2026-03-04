Жителю 6-го микрорайона позвонил неизвестный и под предлогом замены домофона попросил продиктовать код из смс. Мужчина выполнил просьбу. Вскоре ему начали поступать сообщения якобы от имени различных служб — в них говорилось о попытке списания денег со счета. В итоге под предлогом «сохранения накоплений» его убедили передать курьеру 811 тысяч рублей.
После этого сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. По версии следствия, 23-летний житель столицы выполнял роль курьера. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Пока он отпущен под подписку о невыезде. Полиция ищет возможных сообщников и проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.
Этот способ мошенничества появился в прошлом году. Уже тогда от него пострадало несколько зеленоградцев. Но впервые полиция сообщила о задержании подозреваемого.
Мошенники — опытные психологи и умеют повести разговор так, что собеседник теряет бдительность и называет код из смс.
Полиция напоминает: если звонят неизвестные — прервите разговор и самостоятельно проверьте информацию. Никогда и никому не называйте никаких кодов, которые приходят вам в смс или в приложения.
Если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефону 102 или 112, или в дежурную часть 8-499-731-08-32.