Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись 04.03.2026 ZELENOGRAD.RU

«Сказки на ночь» — это мероприятие для детей от 4 до 8 лет, придуманное зеленоградскими библиотеками для интерактивного чтения сказочных и фольклорных историй. Встречи проходят в уютной атмосфере, волшебные фонарики создают ощущение таинства чтения, мягкие подушки уютно лежат на ковре в ожидании начала, а музыка вокруг погружает в предвкушение чего-то необыкновенно важного и интересного.

Сейчас идет регистрация на 14 марта (это суббота) на 17:00 в библиотеку в корпусе 2008

Участники отправятся в гости к удивительным нанайцам, народу Дальнего Востока, живущему у большой и могучей реки Амур. Дети узнают, чем занимались нанайцы и почему рыба так важна для этого народа, послушают народную сказку, познакомятся с героями сказочного мира и попробуют разгадать загадки. В завершение мероприятия состоится тематический мастер-класс.

Вскоре начнется регистрация и на другие мероприятия в рамках «Сказок на ночь»:

  • 14 марта в 17:00 в библиотеке в корпусе 401 — здесь прочтут историю Бенедикта Карбонейла «Почитай мне книжку!», а запись откроется 7 марта по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/250435257/.
  • 21 марта в 17:00 в библиотеке в корпусе 607А — здесь прочтут историю Татьяны Рабцевой «Вовка идет в детский сад», а запись откроется 14 марта по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/254759257/

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, досуг, Библиотека №250
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
Рок-звезда от антропологии Станислав Дробышевский выступит в лектории «Наукоград» Новости
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково Новости
Пятьсот человек выстроились в слово «Зеленоград», отмечая день рождения нашего города Новости
Весь март в магазинах «Я Сама» Зеленоград — скидки до 40% на плательные ткани Реклама
Митинг по вопросам экологии проведёт КПРФ в центре Зеленограда Новости
Зеленограду исполнилось 68 лет — поздравляем любимый город с днем рождения! Новости
Подбор индивидуальных дегустационных сетов и эксклюзивные ароматы в Зеленограде Реклама
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей Новости
Продавца оштрафовали за продажу алкоголя подросткам Новости
Акция к 8 марта в клинике косметологии EsteMedika Реклама
Закрылась «Пятёрочка» на улице Андреевка Новости
Город украсили к завтрашнему Дню рождения Новости
Доставка грузинской кухни в Зеленограде: быстро и по традиционным рецептам Реклама
Собираем воспоминания о зеленоградской больнице Новости
Бесплатные уличные фитнес-тренировки начинаются в Зеленограде Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 12.033 и 14.03 Реклама
Проверку системы оповещения о ЧП проведут в Подмосковье 4 марта. В Москве могут «запеть птицы» Новости
Обрушился очередной козырек подъезда — перед входом в корпус 906 Новости
Студия цветов и подарков «Цветопанорама» Реклама
Зеленоградские спортсмены стали чемпионами Москвы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Новости
Климатическая весна в этом году совпала с календарной — с первого дня температура повысилась, снег начал таять. Прогноз на недели Новости
Весенние коллекции украшений в Emotions of life и большой выбор подарков к празднику Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру