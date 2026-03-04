«Сказки на ночь» — это мероприятие для детей от 4 до 8 лет, придуманное зеленоградскими библиотеками для интерактивного чтения сказочных и фольклорных историй. Встречи проходят в уютной атмосфере, волшебные фонарики создают ощущение таинства чтения, мягкие подушки уютно лежат на ковре в ожидании начала, а музыка вокруг погружает в предвкушение чего-то необыкновенно важного и интересного.



Сейчас идет регистрация на 14 марта (это суббота) на 17:00 в библиотеку в корпусе 2008