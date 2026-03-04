«Сказки на ночь» — это мероприятие для детей от 4 до 8 лет, придуманное зеленоградскими библиотеками для интерактивного чтения сказочных и фольклорных историй. Встречи проходят в уютной атмосфере, волшебные фонарики создают ощущение таинства чтения, мягкие подушки уютно лежат на ковре в ожидании начала, а музыка вокруг погружает в предвкушение чего-то необыкновенно важного и интересного.
Сейчас идет регистрация на 14 марта (это суббота) на 17:00 в библиотеку в корпусе 2008
Участники отправятся в гости к удивительным нанайцам, народу Дальнего Востока, живущему у большой и могучей реки Амур. Дети узнают, чем занимались нанайцы и почему рыба так важна для этого народа, послушают народную сказку, познакомятся с героями сказочного мира и попробуют разгадать загадки. В завершение мероприятия состоится тематический мастер-класс.
- Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/266201257/, на момент публикации в наличии 9 билетов.
- 14 марта в 17:00 в библиотеке в корпусе 401 — здесь прочтут историю Бенедикта Карбонейла «Почитай мне книжку!», а запись откроется 7 марта по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/250435257/.
- 21 марта в 17:00 в библиотеке в корпусе 607А — здесь прочтут историю Татьяны Рабцевой «Вовка идет в детский сад», а запись откроется 14 марта по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/254759257/