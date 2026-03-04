Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере 04.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Роботы, созданные в компании «СМП-Роботикс», приступили к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Отечественная техника будет патрулировать промышленные объекты за Полярным кругом, взяв на себя функции инспекторов и обеспечив безопасность на взрывоопасных производствах.

Что делают роботы в Арктике?

Основная задача зеленоградских машин — автоматический мониторинг утечек метана. Роботы передвигаются по заданным маршрутам (технологическим тропам) и с помощью лазерного детектора сканируют воздух. Если концентрация газа превышает предельно допустимую (ПДК), система мгновенно передает тревожный сигнал на автоматизированную систему управления (АСУТП). Задержка с устранением утечки метана грозит остановкой производства, убытки от которой могут исчисляться сотнями миллионов рублей в день.

Помимо этого, роботы ведут видеонаблюдение. Картинка с камер поступает в систему, где нейросети в реальном времени ищут нарушения техники безопасности и бесхозные предметы, а тепловизоры помогают находить скрытые утечки углеводородов.

Главная цель проекта — заместить человека на опасной работе

«Сотрудник теперь сидит в теплом помещении и контролирует ситуацию удаленно. Один оператор способен следить за десятком роботов, что колоссально повышает эффективность труда», — объяснил «Зеленоград.ру» директор компании Алексей Полубояринов.

Зеленоградские инженеры применили ряд уникальных решений, чтобы техника работала без сбоев при экстремальных температурах, в условиях полярной ночи и сложного рельефа:

— роботы имеют полный привод, позволяющий передвигаться по снежным тропам;
— редукторы защищены специальным «арктическим» солидолом от замерзания. Аккумуляторы на основе титаната лития не теряют емкость даже при температуре ниже -30°C, что обеспечивает круглосуточное патрулирование;
— в условиях полярной ночи для детекции препятствий используется система стереокамер с лазерной подсветкой.

Как отметили в «СМП-Роботикс», этот проект стал серьезным вызовом и стратегической победой компании. Ранее роботы успешно работали на сибирских месторождениях, но арктический климат с его высокой влажностью считается одним из самых сложных для электроники.

«СМП-Роботикс — первая компания в мире, которая внедряет серийных роботов в столь суровых условиях. Это наш вклад в роботизацию российской добывающей отрасли. Важно, что наша система машинного зрения легко адаптируется: она одинаково эффективно работает как на заснеженном Севере, так и в песках пустынь», — подчеркнул директор компании.

Оглядываясь на пять лет развития, инженеры особо гордятся своим подходом к безопасности. В отличие от зарубежных аналогов, требующих дорогой взрывозащиты корпуса, роботы «СМП-Роботикс» работают с безопасного расстояния (до 60 метров от объекта).

«Это в разы удешевляет сертификацию и себестоимость самих роботов. Зарубежные аналоги стоят на порядки дороже. А чем доступнее техника, тем быстрее она внедряется на предприятия, упрощая жизнь персоналу и повышая безопасность», — резюмируют в компании, отмечая, что, несмотря на все внешние ограничения, предприятие успешно обеспечивает российский рынок высокотехнологичными изделиями.

