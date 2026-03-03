«Крик души! Это настоящий террор против наших питомцев! Бездомных собак в городе практически нет, значит, травят именно домашних. Будьте бдительны и осторожны», — рассказала местная жительница Анастасия.

Опасная приманка лежала на асфальте возле дома 2 по улице 1 Мая. По словам читательницы, внутри сосиски были спрятаны гвозди и проволока. Она предполагает, что это дело рук догхантеров — охотников на собак и кошек.

Анастасия выбросила сосиску в мусор, но в полицию сообщать не стала.