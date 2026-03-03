Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково 03.03.2026 ZELENOGRAD.RU

«Крик души! Это настоящий террор против наших питомцев! Бездомных собак в городе практически нет, значит, травят именно домашних. Будьте бдительны и осторожны», — рассказала местная жительница Анастасия.

Опасная приманка лежала на асфальте возле дома 2 по улице 1 Мая. По словам читательницы, внутри сосиски были спрятаны гвозди и проволока. Она предполагает, что это дело рук догхантеров — охотников на собак и кошек.

Анастасия выбросила сосиску в мусор, но в полицию сообщать не стала.

Ветеринарные врачи сообщают: случаи отравлений и травм из-за действий догхантеров фиксируются регулярно. И хотя это не массовое явление, каждый такой случай может стоить питомцу жизни.

Найденные в еде острые предметы — гвозди, стекло, кнопки — представляют смертельную опасность для животных. Если животное проглотит такую «приманку», это может привести к травмам внутренних органов, перитониту, омертвению тканей, обезвоживанию и отравлению.

За раскладывание таких «приманок», если животное погибло или получило увечье, может наступать уголовная ответственность по статье 245 — за жестокое обращение с животными — до 3-5 лет лишения свободы.

Но случаев, которые дошли до суда немного, а в практике чаще встречаются наказания, не связанные с лишением свободны. Например, в Воронеже женщине дали три года условно за отравление собак, в Трёхгорном — девять месяцев исправительных работ по делу об отравлении собаки.

Как защитить питомца на прогулке

— Отучите собаку подбирать еду с земли. Это базовая команда («Фу», «Нельзя»), которая требует регулярных тренировок.

— Держите собаку на коротком поводке, не отпускайте в самовыгул. В местах с плохой видимостью и у кустов/подъездов — ведите рядом, не давайте подбирать с земли

— Используйте намордник. В наморднике собака физически не сможет схватить подозрительный предмет.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
