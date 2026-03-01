У 9-летнего Льва Черноволика редкий врожденный порок сердца — аномальное отхождение коронарных артерий с коронарно-лёгочной фистулой. При такой аномалии часть крови, предназначенной для питания сердечной мышцы, уходит в лёгкие. В результате возрастает нагрузка на сердце, развивается ишемия и повышается риск внезапной сердечной недостаточности при физической активности.

Российские кардиологи наблюдали мальчика с двух месяцев, но ситуация ухудшилась, и теперь без вмешательства обойтись нельзя. Однако в России оперировать не взялись.

Мама ребенка начала искать выход самостоятельно и связалась с клиникой в Италии, где подтвердили, что случай сложный, но взялись провести операцию.

План лечения включает детальное обследование и эндоваскулярную эмболизацию патологических сосудов — закрытие аномальных сосудов щадящим методом без классической открытой операции.