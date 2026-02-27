Весенние гастроли понравятся тем, кто следит за телевизионным и онлайн-стендапом и хочет посмотреть новые сольные программы в концертном зале. Эти выступления — для взрослой аудитории.
27 марта, пятница, 19:00 — Павел Дедищев
Артист известен «народным» стилем, искренностью, выступлениями в шоу «Stand Up» на ТНТ, в «ЧБД» и авторским проектом «Былослово». На концерте обещают свежий материал, собранный из наблюдений за повседневностью — бытовые ситуации, семейные отношения и личные истории, поданные через фирменный юмор. Продолжительность — 1 час 30 минут. Билеты от 2300 до 4500 рублей: https://dkmiet.ru/dedischev
3 апреля, пятница, 19:00 — Илья Соболев
Программу популярного комика, актера и ведущего анонсируют как смесь перформанса, абсурдных шуток и активной импровизации с темами «про каждого», но с характерной подачей автора. Продолжительность — 3 часа. Билеты от 3800 до 6600 рублей: https://dkmiet.ru/sobolev
Финалист проекта «Открытый Микрофон», победитель шоу «Мани Майк» и резидент программы «Stand Up» на ТНТ представит программу «По семейным обстоятельствам». Зритель станет участником разговора об ответственности и любви, проверяемой бытовыми мелочами, с акцентом на семейные сюжеты и самоиронию. После концерта возможна фотосессия на сцене. Продолжительность — 2 часа. Билеты от 2000 до 4000 рублей: https://dkmiet.ru/mazur
Концерты пройдут в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Возрастное ограничение: 18+