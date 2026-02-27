Причина — не поломка, а плановая замена лифтов, которая началась в конце января в домах 9-го микрорайона. Срок работ — 45 дней. Всё это время жителям 9-этажных домов приходится ходить вверх-вниз пешком, так как в каждом подъезде только один лифт.

«В доме 1974 года постройки много пожилых людей, жителей с ограниченными возможностями передвижения и семей с малыми детьми, — рассказала в своем обращении жительница корпуса 902. — На 8-м этаже в моем подъезде живет человек, которому дважды в неделю требуется гемодиализ. Она с трудом просто передвигается, а уж о возможности спуститься/подняться на 8-й этаж и речи быть не может. Как ей быть? Неужели нельзя провести замену лифтов в более короткие сроки?»

Работы проводят одновременно в нескольких подъездах: привозят оборудование, демонтируют старые конструкции, затем постепенно устанавливают новые, выполняя каждый этап во всех шахтах, а затем переходя к следующему.