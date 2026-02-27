Полтора месяца без лифта вынуждены обходиться жильцы нескольких домов 27.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Причина — не поломка, а плановая замена лифтов, которая началась в конце января в домах 9-го микрорайона. Срок работ — 45 дней. Всё это время жителям 9-этажных домов приходится ходить вверх-вниз пешком, так как в каждом подъезде только один лифт.

«В доме 1974 года постройки много пожилых людей, жителей с ограниченными возможностями передвижения и семей с малыми детьми, — рассказала в своем обращении жительница корпуса 902. — На 8-м этаже в моем подъезде живет человек, которому дважды в неделю требуется гемодиализ. Она с трудом просто передвигается, а уж о возможности спуститься/подняться на 8-й этаж и речи быть не может. Как ей быть? Неужели нельзя провести замену лифтов в более короткие сроки?»

Работы проводят одновременно в нескольких подъездах: привозят оборудование, демонтируют старые конструкции, затем постепенно устанавливают новые, выполняя каждый этап во всех шахтах, а затем переходя к следующему.

«Нельзя ли сначала полностью сделать всё в одном подъезде и запустить новый лифт, затем в другом? — спрашивает жительница. — Так жители быстрее вернутся к комфорту. Нельзя удобство для работ по замене и приемки ставить выше удобства людей, которые за это платят».

Глава управы Максим Хлудов в ответ сослался на нормативы и документы. «Продолжительность замены лифтов определяется договором с учетом этажности, последовательности выполнения демонтажно-монтажных работ, определенных ведомственными строительными нормами, инструкцией по монтажу и техническим регламентом „Безопасность лифтов“».

По документам всё правильно. На деле люди несколько недель ходят по лестницам мимо пустой шахты лифта и остановленных работ — пока рабочие что-то делают в других подъездах. На все просьбы запустить лифт побыстрее отвечают: «У нас 45 дней». Это если повезет с быстрой приемкой и пуском-наладкой нового лифта.

Маломобильным гражданам, у которых есть проблемы с подъемом спуском, подрядчик — «Щербинский лифтостроительный завод» — готов оказать содействие, утверждает глава управы. Что это содействие, пока непонятно.

Телефоны подрядчика для предоставления помощи 8-926-737-1693, 8-968-531-8307. Также по всем вопросам предлагают звонить в саму управу: 8-499-710-6411 (пн-чт 8:00—17:00, пт 8:00—16:00, обед 12:00—13:00)

В 2026 году в Зеленограде планируют заменить 187 лифтов в 53 домах. Больше всего как раз в 9-м микрорайоне.

