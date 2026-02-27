Занятия курс «Цифровая мастерская» начнутся 5 марта и будут проходить каждый четверг в центре московского долголетия «Силино» в корпусе 1106. Время — с 18:00 до 19:30.
За четыре занятия участники научатся формулировать запросы к нейросети (промпты), использовать ИИ в быту, искать рецепты и писать сценарии, создавать изображения и открытки, а также оцифровывать и анимировать старые семейные фотографии.
Программа «Цифровой мастерской»
— 5 марта — знакомство с «Алисой»
На первом занятии слушателям объяснят, что такое промпт (запрос для нейросети), и научат общаться с чат-версией «Алисы». Участники узнают, как ИИ помогает в быту: напомнит о лекарствах, подберет рецепты или поднимет настроение. Каждый получит памятку-шпаргалку.
— 12 марта — практический второй интенсив.
На втором занятии участники закрепят навыки на практике и научатся с помощью грамотного запроса нейросети находить кулинарные рецепты и даже писать сценарии для творческих вечеров в центре долголетия.
— 19 марта — секреты создания картинок
Третья встреча будет творческой. Научат создавать яркие изображения с помощью нейросетей, попробуют генерировать красивые открытки для друзей и близких.
— 26 марта — финальный мастер-класс
Покажут, как с помощью технологий сохранять семейную историю. Они научатся оцифровывать старые фото и анимировать их, превращая черно-белые снимки в короткие видео.
Присоединиться к «Цифровой мастерской» могут все желающие старше 55 лет. Нужно зарегистрироваться на сайте, места ещё есть: https://after55.moscow/digital_workshop