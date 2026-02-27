Программа «Цифровой мастерской»

— 5 марта — знакомство с «Алисой»

На первом занятии слушателям объяснят, что такое промпт (запрос для нейросети), и научат общаться с чат-версией «Алисы». Участники узнают, как ИИ помогает в быту: напомнит о лекарствах, подберет рецепты или поднимет настроение. Каждый получит памятку-шпаргалку.

— 12 марта — практический второй интенсив.

На втором занятии участники закрепят навыки на практике и научатся с помощью грамотного запроса нейросети находить кулинарные рецепты и даже писать сценарии для творческих вечеров в центре долголетия.

— 19 марта — секреты создания картинок

Третья встреча будет творческой. Научат создавать яркие изображения с помощью нейросетей, попробуют генерировать красивые открытки для друзей и близких.

— 26 марта — финальный мастер-класс

Покажут, как с помощью технологий сохранять семейную историю. Они научатся оцифровывать старые фото и анимировать их, превращая черно-белые снимки в короткие видео.

Присоединиться к «Цифровой мастерской» могут все желающие старше 55 лет. Нужно зарегистрироваться на сайте, места ещё есть: https://after55.moscow/digital_workshop