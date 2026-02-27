Чтобы не терять связь с читателями и рекламодателями, мы запустили ботов в мессенджере Max:
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
Пешеходам и дальше придётся «нелегально» гулять по лыжной трассе в Крюково. А если их собьёт лыжник — виноваты могут оказаться они сами Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
Студия лифтинг массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» переезжает в новое комфортное пространство в 9-м микрорайоне Реклама