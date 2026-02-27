Чтобы не терять связь с читателями и рекламодателями, мы запустили ботов в мессенджере Max:





— Для связи с редакцией: https://zelenograd.ru/max/contact

Сюда можно отправлять новости, вопросы, предложения, жалобы и темы.





— Для связи с рекламным отделом: https://zelenograd.ru/max/reklama

Сюда — запросы на коммерческую рекламу и сотрудничество.





— Наш канал в «Максе»: https://max.ru/zelenogradru/

Подписывайтесь, чтобы оставаться на связи, если доступ к телеграм будет ограничен.





Мы продолжаем работать в телеграме и на других платформах. Когда будут новости, сообщим.