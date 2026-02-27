Сеть пиццерий «Додо пицца» официально объявила о своей новой политике — все заведения в России становятся pet-friendly. Об этом сообщил основатель сети Федор Овчинников. Изменения коснутся и двух зеленоградских точек: в корпусе 1641 и в Савелкинском проезде, 2.
Что практически будет означать статус pet-friendly, пока непонятно. Обычно это значит, что в заведение разрешен вход с домашними животными и владельцы могут находиться в зале вместе с питомцем. При этом могут быть ограничения по размеру или видам животных.
Решение «Додо пиццы» последовало за резонансной ситуацией с пиццерией сети в Челябинске. Там произошел скандал вокруг увольнения сотрудника: бывший курьер утверждал, что потерял работу из-за того, что пожалел бездомную собаку: он укрыл замёрзшее животное, прибившееся к пиццерии, фирменным пледом. В компании настаивали, что причиной увольнения стали нарушения трудовой дисциплины.
Санитарными правилами вопрос временного пребывания посетителей с животными прямо не регламентирован — главное, чтобы питомцы не заходили на кухню. Владельцы pet-friendly кафе обычно предупреждают об этом на входе, просят использовать поводок и намордник, а также следят, чтобы животные не мешали другим гостям. Некоторые заведения даже предлагают отдельные зоны, миски с водой и собственное меню для четвероногих.
Согласно опросу ВЦИОМ, домашние животные есть у 70% россиян. Чаще всего это кошки (79%) и собаки (48%). При этом 17% хозяев сталкивались с неприязнью к их питомцам в общественных местах.
— Ziamo (Никольский проезд, 2) — паназиатский ресторан принимает гостей с маленькими собаками.
— Serdar (корпус 533) — кафе турецкой и европейской кухни пускает с собаками ростом до 35 см в холке.
— Кофейня «Талле» (корпус 934) — открыта для гостей с собаками любых пород и размеров.
— Кофейня «Лунго» (корпус 1504) — разрешено посещение с собаками до 35 см.
— Кофейня «Здрасте» (Георгиевский проспект, 27к2) — посещение с питомцами разрешено.
Расскажите о других местах в Зеленограде, где к посетителям с собаками относятся дружелюбно.