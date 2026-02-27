Решение «Додо пиццы» последовало за резонансной ситуацией с пиццерией сети в Челябинске. Там произошел скандал вокруг увольнения сотрудника: бывший курьер утверждал, что потерял работу из-за того, что пожалел бездомную собаку: он укрыл замёрзшее животное, прибившееся к пиццерии, фирменным пледом. В компании настаивали, что причиной увольнения стали нарушения трудовой дисциплины.

Санитарными правилами вопрос временного пребывания посетителей с животными прямо не регламентирован — главное, чтобы питомцы не заходили на кухню. Владельцы pet-friendly кафе обычно предупреждают об этом на входе, просят использовать поводок и намордник, а также следят, чтобы животные не мешали другим гостям. Некоторые заведения даже предлагают отдельные зоны, миски с водой и собственное меню для четвероногих.

Согласно опросу ВЦИОМ, домашние животные есть у 70% россиян. Чаще всего это кошки (79%) и собаки (48%). При этом 17% хозяев сталкивались с неприязнью к их питомцам в общественных местах.