«Человек, который смеётся» (16+)

Комедия с Сергеем Гармашем, Евгением Цыгановым и Ириной Пеговой расскажет историю популярного актера боевиков Дмитрия. Согласившись на предложение сняться в сибирском криминальном фильме, Дмитрий получает ранение, а с ним и побочный эффект: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Отказаться от съемки у крутого заказчика нельзя: как же теперь быть? Показы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.

«Малыш» (16+)

Актуальная военная драма с Глебом Калюжным, Иваном Алексеевым и Олегом Васильковым. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.

«Два, три, призрак, приди!» (18+)

Южнокорейский ужастик про слишком смелых студентов, заброшку и вызов злого духа покажут в Зеленопарке (один-два ночных сеанса в день) и Отраде (один ночной сеанс в четверг и пятницу).