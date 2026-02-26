В прокат вышла военная драма, комедия про съемку боевиков, южнокорейский ужастик, горный триллер и другие фильмы
«Человек, который смеётся» (16+)
Комедия с Сергеем Гармашем, Евгением Цыгановым и Ириной Пеговой расскажет историю популярного актера боевиков Дмитрия. Согласившись на предложение сняться в сибирском криминальном фильме, Дмитрий получает ранение, а с ним и побочный эффект: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Отказаться от съемки у крутого заказчика нельзя: как же теперь быть? Показы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.
«Малыш» (16+)
Актуальная военная драма с Глебом Калюжным, Иваном Алексеевым и Олегом Васильковым. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Два, три, призрак, приди!» (18+)
Южнокорейский ужастик про слишком смелых студентов, заброшку и вызов злого духа покажут в Зеленопарке (один-два ночных сеанса в день) и Отраде (один ночной сеанс в четверг и пятницу).
«Человек-бензопила» (18+)
Аниме про охотника за демонами, которого оживляет собственный демонический питомец, покажут в Зеленопарке (один вечерний сеанс) и Отраде (только в пятницу в 17:15).
«Мангул» (18+)
Горный триллер про капитана, расследующего загадочное исчезновение студентов и погружающегося в жуткую тайну и опасный конфликт, покажут только в Панфиловском (один ночной сеанс в день). На афише стоит маркировка 16+, однако в расписании показ отмечен как 18+.
«Кутюр» (18+)
Мелодраму с Анджелиной Джоли про Парижскую неделю высокой моды и чувства покажут в Иридиуме — один вечерний сеанс в день.
«Тюльпаны» (12+)
Предпоказ романтической комедии про праздник 8 марта с Еленой Яковлевой и Алексеем Серебряковым состоится в Зеленопарке в воскресенье в 15:00.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее. Проверяйте расписание кинотеатров Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.