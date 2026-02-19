На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы
«Король и Шут. Навсегда» (18+)
В сквозной прокат по всем кинотеатрам вышла панк-сказка о легендарной группе. Показы в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.
«Астрал. Амулет зла» (18+)
Австралийский хоррор про злой амулет, который находит девушка после смерти матери. Сталкиваясь с чередой трагедий, Эмили понимает: родовое проклятие — не страшные сказки, а реальность. Показы (в среднем, раз в день) в Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.
«Гуантанамера» (16+)
Отечественный приключенческий экшн с Сергеем Шакуровым про тревел-блогера, про Кубу, революцию и ошибки прошлого, которые исправляют потомки. Показы в Зеленопарке и Панфиловском.
«Кто-то должен умереть» (18+)
Российский триллер с Юлией Снигирь, Павлом Деревянко и Аглаей Тарасовой про неверность мужа, подруги и страшную месть обиженной женщины. Показы (в среднем, раз в день) в Зеленопарке и Панфиловском.
— новую версию легендарной мелодрамы «Грозовой перевал» (18+) с Марго Робби и Джейкобом Элорди
— криминальный триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе» (18+) про неуловимого вора с Крисом Хемсвортом, Марком Руффало и Холли Берри
Разовый показ киноверсии спектакля «Мертвые души» c Марией Ароновой и Владиславом Гандрабургом пройдет в Иридиуме в пятницу (20 февраля) в 19:00. Подробности здесь.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате ранее: «Аватар. Пламя и пепел» (12+), «Виновата любовь» (16+), «Возвращение в Сайлент Хилл», «Горничная», «Ловушка для кролика», «Убежище» и «Уволить Жору» (18+). Проверяйте расписание кинотеатров Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.
Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в канале «Родители Зеленограда».