«История оставляет ощущение светлой грусти и заставляет задуматься о смысле жизни, любви и случайных встречах, которые могут изменить все. Удовиченко и Соколов великолепны, весь спектакль — на одном дыхании», — пишут в отзывах.

Лариса Удовиченко и Андрей Соколов — популярные и любимые зрителями актеры театра и кино и народные артисты России.

По сюжету спектакля, на Рижское взморье, в небольшой и тихий городок приезжает она — в прошлом актриса, а теперь работница цирка Лидия Васильевна. Здесь же, в привычных рабочих делах и хлопотах, проводит свои дни он — главный врач санатория Родион Николаевич. У каждого из героев за плечами долгая жизнь, в которой были радости и горести, взлеты и падения, встречи и расставания. На первый взгляд, они очень разные, но жизнь не зря свела судьбы этих людей.