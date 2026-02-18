Спектакль Театра комедии зеленоградцы увидят в ДК МИЭТ 20 марта. До показа еще больше месяца, а многие места в зрительном зале уже выкупили, но билетов пока достаточно.
«История оставляет ощущение светлой грусти и заставляет задуматься о смысле жизни, любви и случайных встречах, которые могут изменить все. Удовиченко и Соколов великолепны, весь спектакль — на одном дыхании», — пишут в отзывах.
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов — популярные и любимые зрителями актеры театра и кино и народные артисты России.
По сюжету спектакля, на Рижское взморье, в небольшой и тихий городок приезжает она — в прошлом актриса, а теперь работница цирка Лидия Васильевна. Здесь же, в привычных рабочих делах и хлопотах, проводит свои дни он — главный врач санатория Родион Николаевич. У каждого из героев за плечами долгая жизнь, в которой были радости и горести, взлеты и падения, встречи и расставания. На первый взгляд, они очень разные, но жизнь не зря свела судьбы этих людей.
Показ пройдет 20 марта (пятница) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Продолжительность: 2 часа.
Возрастное ограничение: 16+. Билеты от 1000 до 5000 рублей в наличии: часть зала уже занята. Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.