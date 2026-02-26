Зимой город становится почти монохромным, и поэтому такие яркие пятна воспринимаются особенно тепло.

Это граффити на кузове грузовика во 2-м микрорайоне. По стилю — иллюстративный стрит-арт: повторяющийся простой символ, плоские заливки, чёрный контур, контрастные цвета. Здесь важен ритм: из одной лампочки собирается узор.

Рисунок на кузове — отдельная ветка уличной культуры: art car, или rolling art (по сути — «мобильный мурал»). В некоторых городах это стало традицией и культурным феноменом.