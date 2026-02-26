Встреча 28 февраля заявлена как камерный творческий вечер в рамках проекта «Ритмы города» и рассчитана на тех, кому интересны авторская песня и городские истории «из первых рук». В программе — песни собственного сочинения: о любви, женщинах и Зеленограде; предполагается формат дружественной встречи, где основным инструментом будет гитара.

Концерт пройдет 28 февраля (суббота) в 15:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час 30 минут. Вход свободный, рекомендованный возраст — 12+.