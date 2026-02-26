С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард 26.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Борис Прокопьев — популяризатор массового бега, посвятивший спортивной журналистике более 30 лет, автор и издатель журнала «Бег и мы», спортивный биограф, организатор Зеленоградского полумарафона и других марафонов, а также бегун, писатель и поэт.

Встреча 28 февраля заявлена как камерный творческий вечер в рамках проекта «Ритмы города» и рассчитана на тех, кому интересны авторская песня и городские истории «из первых рук». В программе — песни собственного сочинения: о любви, женщинах и Зеленограде; предполагается формат дружественной встречи, где основным инструментом будет гитара.

Концерт пройдет 28 февраля (суббота) в 15:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час 30 минут. Вход свободный, рекомендованный возраст — 12+.

досуг, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
