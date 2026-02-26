Это шанс увидеть спектакль Театра Моссовета в киноформате: с крупными планами, живыми реакциями актёров и тем самым эффектом присутствия, когда вы будто сидите в первых рядах — только в удобном кресле и рядом с домом.
«Женитьба» в этой версии — не просто классика для галочки. Это история про страх выбора, давление «ну когда уже?», про брак как сделку и про то, как легко потерять главное — чувство. Смешно, неловко, узнаваемо.
В ролях — в том числе Ольга Остроумова (та самая сваха, которая умеет «продавить сделку») и Александр Яцко в роли Подколёсина.
Сюжет вы точно помните со школы: убеждённого холостяка почти силком ведут к невесте, сваха устраивает «кастинг» женихов, все торгуются взглядами и словами… а герой в какой-то момент просто не выдерживает и делает самый знаменитый выход из ситуации — буквально «в окно». Комедия положений, которая начинается смешно, а заканчивается так, что хочется и посмеяться, и вздохнуть.
Но здесь есть фишка, которая цепляет современного зрителя: на сцене рядом с гоголевскими героями появляются современные бытовые детали, а ещё в спектакль встроен красивый женский хор: народные и свадебные песни звучат так, будто это общий комментарий к происходящему — торжественный и тревожный одновременно.
Почему идти именно в кино: камера ловит те самые микрожесты и взгляды, которые в зале не всегда разглядишь, хор и звук работают объёмно, а вы получаете настоящий театральный вечер без поездки в Москву.
????8 марта (воскресенье) в 15:00 в кинотеатре ТЦ «Зеленопарк
Возрастное ограничение: 16+
Билеты по 800 рублей на сайте проекта «Театр в кино»: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/genitba-mossoveta