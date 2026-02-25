Алгоритм

1) надо узнать у «Жилищника», когда будет возможность почистить техникой. Обычно они публикуют информацию в своих чатах вечером

2) узнать у дворников контакты мастера их участка

3) иметь канал оповещения: домовой чат, «Госуслуги Авто» (там довольно хорошее покрытие, у многих есть приложение и они реагируют)

4) локализовать участок уборки: лучше убрать 3-5 авто подряд, чтобы трактор мог все сгрести

5) освободившиеся места надо обозначать занятыми для уборки

6) не затягивать по времени: утром-днем огородить, почистить, убрать ограждение. На ночь оставлять не надо

7) поблагодарить работников — работа действительно тяжелая.

Важно: надо быть готовым потратить на всё это пару часов своего времени и быть готовым, что не получится: кто-то не сможет убрать авто, трактор сломается, не дадут технику и т. п.

Это не универсальный алгоритм — многое, как всегда, зависит от людей. В принципе, «Жилищник» что-то почистит и так, но если им чуть-чуть помочь, результат будет намного лучше.