«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград 25.02.2026 ZELENOGRAD.RU

«Театр на ладошке. Весна» — это театральное действие, в котором малыши и родители сообща участвуют в событиях: встречают предвестников весны и птиц, а еще помогают маленькому птенцу. 7-го марта состоятся два показа (в 10:15 и 11:30) в библиотеке в 6-м микрорайоне, билеты есть. По прогнозу в этот день — температура около нуля и легкий снег.

Спектакль рассчитан на детей от 10 месяцев до 4 лет и совместное посещение с родителями. В представлении используются краски — организаторы просят взять запасную одежду и сменную обувь для малышей (и даже для взрослых).

Главным героем становится маленький птенец, только начинающий делать свои первые шаги и пробовать летать, — он символически соприкасается с опытом маленьких зрителей. Сценическое действие наполнено живой музыкой, звуками природы и художественными образами, а зрители участвуют в создании большого весеннего пейзажа вместе с актерами. Интерактивность постановки предполагает участие детей в музицировании, наблюдении за солнечными зайчиками и движении по сюжету, что делает представление не только зрелищным, но и вовлекающим.

Постановка «Театр на ладошке» — часть уникального театрального проекта о временах года, созданного основателями «Первого театра» Юрием и Ольгой Устюговыми как дружелюбное введение малышей в театральное искусство и взаимодействие с окружающим миром через игру, звук и цвет. Спектакли этой серии направлены на развитие чувства ритма, творческих способностей, внимания к окружающему миру и мелкой моторики через взаимодействие с артистами и элементами сценического действия.

Для малышей участие в таком спектакле помогает расширить кругозор, развивает восприятие музыки, визуальных и тактильных образов, а также укрепляет навыки взаимодействия в группе и внимание к деталям происходящего. Возможность вместе с родителями переживать сюжетные повороты и участвовать в действиях на сцене способствует развитию эмоционального интеллекта и создает позитивный совместный опыт.

Два показа пройдут утром 7 марта (это суббота) в библиотеке (корпус 607А). Продолжительность спектакля составляет около 45 минут.

Стоимость: основной билет (ребенок + взрослый) стоит 2500 рублей, дополнительный детский — 1200 рублей, дополнительный взрослый — 1000 рублей.

Телефон библиотеки: 8-499-735-85-10, единая линия: 8-495-161-00-05 (ежедневно с 09:00 до 21:00).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, спектакль, Центральная библиотека №249
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости
Звезды шансона выступят в Зеленограде Новости
Лыжники из зеленоградской спортшколы завоевали три медали на Первенстве Москвы Новости
Преступность в Зеленограде за январь рекордно снизилась Новости
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Захоронения в колумбариях на подмосковных кладбищах станут платными Новости
Автотехцентр «Автория» представляет новый магазин высококачественных автозапчастей — «Автория Китай» Реклама
Два праздничных концерта подготовили для зрителей в музее «Новый Иерусалим» — 7 и 8 марта Новости
Зеленоградский хоспис собирает косметику и сладости для пациенток к 8 марта Новости
Угрозы нападений на зеленоградские учебные заведения появился в телеграме. Ссылки на канал рассылают в личные сообщения читателям «Зеленоград.ру» Новости
«Объясните дворникам, как работать со снегоуборочной техникой — и не забрасывать снегом машины!» Новости
Житель подкармливает голубей — соседи жалуются на грязь. Что можно сделать законно Новости
Шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House: мебель и декор для дома Реклама
Всего один штраф за ночной шум оплатили в зеленоградском районе. Повышение наказания пока осталось разговорами Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
Технорокетс — испытайте себя в ракетных видах спорта Реклама
На большом экране покажут оперу «Джоконда» — страстную драму о любви и предательстве среди венецианского карнавала Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
Совсем скоро — открытие клиники косметологии Laser Like в Зеленограде Реклама
Закладки не состоялись: зеленоградца арестовали за попытку сбыта наркотиков Новости
Концерт Владимира Кузьмина — 7 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Работа в Зеленограде — Упаковщик-комплектовщик Новости
«Парту героя» в память о погибшем на СВО выпускнике открыли в Менделеевской школе Новости
На концерте-сказке детей познакомят с операми «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» — 1 марта в музее «Новый Иерусалим» Новости
Студия лифтинг массажа лица «IDOL FACE Зеленоград» переезжает в новое комфортное пространство в 9-м микрорайоне Реклама
Автопатруль дружинников и полиции остановил драку подростков у супермаркета Новости
Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты Новости
Бьюти-девичник «Макияж для себя» — практикум, который заменит часы просмотров туториалов Реклама
На запах гари жалуются жители Андреевки. Проблема подтверждается датчиками контроля воздуха Новости
Прохожие помогали выталкивать застрявшую скорую помощь 23 февраля Новости
В «Перекрестках» начали использовать мессенджер Max, чтобы давать скидки пенсионерам Новости
В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности Новости
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
МЦД в соседние области начнут «продлевать» в 2026 году — но Тверь отложили на потом Новости
Здания школ 618 и 1528 попали в программу капитального ремонта — их закроют уже весной, а детей отправят в другие корпуса Новости
Вандалы из сугроба: «Жилищник» списал повреждения после снегопада на «неустановленных лиц» Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру