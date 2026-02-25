Спектакль рассчитан на детей от 10 месяцев до 4 лет и совместное посещение с родителями. В представлении используются краски — организаторы просят взять запасную одежду и сменную обувь для малышей (и даже для взрослых).

Главным героем становится маленький птенец, только начинающий делать свои первые шаги и пробовать летать, — он символически соприкасается с опытом маленьких зрителей. Сценическое действие наполнено живой музыкой, звуками природы и художественными образами, а зрители участвуют в создании большого весеннего пейзажа вместе с актерами. Интерактивность постановки предполагает участие детей в музицировании, наблюдении за солнечными зайчиками и движении по сюжету, что делает представление не только зрелищным, но и вовлекающим.