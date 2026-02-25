«Театр на ладошке. Весна» — это театральное действие, в котором малыши и родители сообща участвуют в событиях: встречают предвестников весны и птиц, а еще помогают маленькому птенцу. 7-го марта состоятся два показа (в 10:15 и 11:30) в библиотеке в 6-м микрорайоне, билеты есть. По прогнозу в этот день — температура около нуля и легкий снег.
Спектакль рассчитан на детей от 10 месяцев до 4 лет и совместное посещение с родителями. В представлении используются краски — организаторы просят взять запасную одежду и сменную обувь для малышей (и даже для взрослых).
Главным героем становится маленький птенец, только начинающий делать свои первые шаги и пробовать летать, — он символически соприкасается с опытом маленьких зрителей. Сценическое действие наполнено живой музыкой, звуками природы и художественными образами, а зрители участвуют в создании большого весеннего пейзажа вместе с актерами. Интерактивность постановки предполагает участие детей в музицировании, наблюдении за солнечными зайчиками и движении по сюжету, что делает представление не только зрелищным, но и вовлекающим.
Постановка «Театр на ладошке» — часть уникального театрального проекта о временах года, созданного основателями «Первого театра» Юрием и Ольгой Устюговыми как дружелюбное введение малышей в театральное искусство и взаимодействие с окружающим миром через игру, звук и цвет. Спектакли этой серии направлены на развитие чувства ритма, творческих способностей, внимания к окружающему миру и мелкой моторики через взаимодействие с артистами и элементами сценического действия.
Для малышей участие в таком спектакле помогает расширить кругозор, развивает восприятие музыки, визуальных и тактильных образов, а также укрепляет навыки взаимодействия в группе и внимание к деталям происходящего. Возможность вместе с родителями переживать сюжетные повороты и участвовать в действиях на сцене способствует развитию эмоционального интеллекта и создает позитивный совместный опыт.
Два показа пройдут утром 7 марта (это суббота) в библиотеке (корпус 607А). Продолжительность спектакля составляет около 45 минут.
Стоимость: основной билет (ребенок + взрослый) стоит 2500 рублей, дополнительный детский — 1200 рублей, дополнительный взрослый — 1000 рублей.
- На представление в 10:15 на момент публикации есть 14 билетов: https://msk.radario.ru/events/2622205/tickets.
- На показ в 11:30 — 12 билетов: https://msk.radario.ru/events/2622206/tickets.
Телефон библиотеки: 8-499-735-85-10, единая линия: 8-495-161-00-05 (ежедневно с 09:00 до 21:00).