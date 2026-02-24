В районе Старое Крюково за 2025 год составили 13 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. При этом штрафы на общую сумму выписали в трёх случаях (на общую сумму 4200 рублей), в остальных — ограничились предупреждениями.

Но из этих трёх штрафов оплатили только один на 3000 рублей. Два других постановления направлены судебным приставам для принудительного взыскания.

То ли шуметь стали меньше, то ли — как и раньше — ничтожное количество случаев нарушения тишины доходит до полиции, а затем и до административной комиссии в управе.



По данным полиции, в Зеленограде за 2024 год жители обращались с жалобами на шум почти пять тысяч раз, а протоколов было составлено лишь 112 — около двух процентов от числа вызовов. Большинство из которых также закончилось предупреждением.



Почему в управах проявляют такую мягкость к нарушителям тишины, непонятно. Тем более, по общему мнению, существующий штраф мизерный.



Около года назад депутаты Мосгордумы обсуждали эту проблему и говорили о том, что штраф в две тысячи рублей за нарушение тишины «уже неактуален» и не работает ни как наказание, ни как профилактика. Звучали предложения увеличить сумму, а за повторное нарушение в течение года назначать штраф как минимум втрое больше первоначального.



Однако дальше обсуждения дело, похоже, не продвинулось. Размер штрафа для граждан по-прежнему составляет от одной до двух тысяч рублей. Да и реальный риск получить его остаётся минимальным — что бы ни говорили о необходимости ужесточения ответственности.



Сейчас в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить шумный ремонт в квартирах с 19:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00 часов и круглосуточно в воскресенья и праздничные дни.