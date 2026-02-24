Что такое «Автопатруль»

«Автопатруль» — это совместный проект ГКУ «Московская безопасность» (координирует работу дружинников) и полиции. В тестовом режиме (до марта) сотрудники на служебных машинах регулярно объезжают жилые районы, чтобы оперативно реагировать на уличные правонарушения — от распития алкоголя до драк.

Специалисты «Московской безопасности» призывают родителей чаще беседовать с детьми о последствиях уличных конфликтов. Важно донести, что умение решать конфликты словами и договариваться — это жизненно важный навык, который защищает от административной или даже уголовной ответственности.

Насколько успешно показал себя «Автопатруль» в Зеленограде, узнаем в следующем месяце и расскажем.

Если вы знаете места в Зеленограде, где регулярно возникают конфликты подростков, драки, распитие алкоголя или другие уличные нарушения, напишите нам в редакцию или в телеграм-чат, на какие точки стоит обратить внимание «Автопатрулю». Укажите локацию и время, когда там чаще всего бывают проблемы.