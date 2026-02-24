В чем проблема?

Возможность расходовать маткапитал на образование ребёнка уже есть в законе, но при условии — организация или предприниматель должны реализовывать образовательные программы, указанные в лицензии. Но для формата «уход и присмотр» лицензионные требования часто оказываются невыполнимыми.

В качестве решения предлагают разрешить направлять маткапитал на вид деятельности «дневной уход за детьми» (ОКВЭД 88.91), а вместо «сложной образовательной лицензии» ввести базовый стандарт безопасности: чек-лист по пожарной безопасности, санитарным нормам и проверке персонала на судимость.

Отдельно прозвучало предложение рассмотреть оплату маткапиталом услуг присмотра и ухода на дому: выступавшие связывали это с возможностью раньше выйти на работу и снижением нагрузки на государственные детсады.