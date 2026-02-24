Круглый стол о развитии системы частного дошкольного ухода и присмотра организовала в Мосгордуме «Новые люди». Участники предложили расширить использование материнского (семейного) капитала: разрешить оплачивать им услуги «присмотра и ухода» в частных мини-группах без образовательной лицензии. В обсуждении участвовали предприниматели, представители Соцфонда и ФНС, а также депутаты Думы от разных партий.
В чем проблема?
Возможность расходовать маткапитал на образование ребёнка уже есть в законе, но при условии — организация или предприниматель должны реализовывать образовательные программы, указанные в лицензии. Но для формата «уход и присмотр» лицензионные требования часто оказываются невыполнимыми.
В качестве решения предлагают разрешить направлять маткапитал на вид деятельности «дневной уход за детьми» (ОКВЭД 88.91), а вместо «сложной образовательной лицензии» ввести базовый стандарт безопасности: чек-лист по пожарной безопасности, санитарным нормам и проверке персонала на судимость.
Отдельно прозвучало предложение рассмотреть оплату маткапиталом услуг присмотра и ухода на дому: выступавшие связывали это с возможностью раньше выйти на работу и снижением нагрузки на государственные детсады.
Позиция частных садов
Представители частных детсадов рассказывают, что многие такие проекты работают без образовательной лицензии: помещения проектируют по санитарным требованиям, но получить лицензию не удаётся из-за отсутствия территории. Например: сад находится в нежилом помещении в спальном районе, а у учреждения нет собственной площадки для прогулок — есть только общий двор, и это становится препятствием для лицензирования.
Другой аспект проблемы — сама связка «присмотр и уход = образование». Представители частных сервисов, работающих с детьми 1-3 лет, говорят, что их услуга по присмотру и уходу (в том числе на дому) не является образовательной деятельностью и поэтому не предполагает образовательную лицензию. «Мы нормально работаем, как уход и присмотр, но мы не образовываем детей», сказал представитель одного сада.
Риск попасть под контроль
В дискуссии прозвучал и скепсис по поводу предлагаемых решений. «А смогут ли все помещения детсадов пройти проверку Роспотребнадзора и соответствуют ли они СанПиНам?» — говорил один из выступавших. Другой заявил, что многие не станут «напрашиваться», потому что проверки пойдут по формальным требованиям и половина детсадов точно их не пройдет.
Также прозвучало опасение, что попытка расширить доступ к маткапиталу может обернуться расширением лицензирования уже на услугу ухода и присмотра — в итоге станет только хуже.
Приводили пример детских садов в новых жилых комплексах, которые соответствуют всем требованиям, но располагаются над подземными паркингами — по нормам это «вне закона» (при нахождении детей больше четырёх часов). При получении «лицензии для ухода и присмотра» это может вскрыться.
Что может сделать город
Депутат от «Единой России» Валерий Головченко поддержал резолюцию круглого стола и заявил, что является сторонником частного образования. Но при этом сказал, что московские власти не могут «напрямую» решить вопрос маткапитала — он находится в ведении федерального центра.
В качестве возможных мер на городском уровне обсуждались нефинансовые формы поддержки — например, «дисконтирование коммунальных услуг» и заявительный порядок получения мер поддержки через департамент предпринимательства. Но опять же — для «лицензированных детсадов». Поэтому, считает депутат, нужно поощрять частные образовательные учреждения получать лицензию.
Что будет дальше
Итог обсуждения: в партии «Новые люди» планируют создать рабочую группу, которая подготовит предложения по изменению законодательства и отправит их на федеральный уровень для обсуждения в Госдуме.