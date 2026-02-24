Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты 24.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Круглый стол о развитии системы частного дошкольного ухода и присмотра организовала в Мосгордуме «Новые люди». Участники предложили расширить использование материнского (семейного) капитала: разрешить оплачивать им услуги «присмотра и ухода» в частных мини-группах без образовательной лицензии. В обсуждении участвовали предприниматели, представители Соцфонда и ФНС, а также депутаты Думы от разных партий.

В чем проблема?

Возможность расходовать маткапитал на образование ребёнка уже есть в законе, но при условии — организация или предприниматель должны реализовывать образовательные программы, указанные в лицензии. Но для формата «уход и присмотр» лицензионные требования часто оказываются невыполнимыми.

В качестве решения предлагают разрешить направлять маткапитал на вид деятельности «дневной уход за детьми» (ОКВЭД 88.91), а вместо «сложной образовательной лицензии» ввести базовый стандарт безопасности: чек-лист по пожарной безопасности, санитарным нормам и проверке персонала на судимость.

Отдельно прозвучало предложение рассмотреть оплату маткапиталом услуг присмотра и ухода на дому: выступавшие связывали это с возможностью раньше выйти на работу и снижением нагрузки на государственные детсады.

Позиция частных садов

Представители частных детсадов рассказывают, что многие такие проекты работают без образовательной лицензии: помещения проектируют по санитарным требованиям, но получить лицензию не удаётся из-за отсутствия территории. Например: сад находится в нежилом помещении в спальном районе, а у учреждения нет собственной площадки для прогулок — есть только общий двор, и это становится препятствием для лицензирования.

Другой аспект проблемы — сама связка «присмотр и уход = образование». Представители частных сервисов, работающих с детьми 1-3 лет, говорят, что их услуга по присмотру и уходу (в том числе на дому) не является образовательной деятельностью и поэтому не предполагает образовательную лицензию. «Мы нормально работаем, как уход и присмотр, но мы не образовываем детей», сказал представитель одного сада.

Риск попасть под контроль

В дискуссии прозвучал и скепсис по поводу предлагаемых решений. «А смогут ли все помещения детсадов пройти проверку Роспотребнадзора и соответствуют ли они СанПиНам?» — говорил один из выступавших. Другой заявил, что многие не станут «напрашиваться», потому что проверки пойдут по формальным требованиям и половина детсадов точно их не пройдет.

Также прозвучало опасение, что попытка расширить доступ к маткапиталу может обернуться расширением лицензирования уже на услугу ухода и присмотра — в итоге станет только хуже.

Приводили пример детских садов в новых жилых комплексах, которые соответствуют всем требованиям, но располагаются над подземными паркингами — по нормам это «вне закона» (при нахождении детей больше четырёх часов). При получении «лицензии для ухода и присмотра» это может вскрыться.

Что может сделать город

Депутат от «Единой России» Валерий Головченко поддержал резолюцию круглого стола и заявил, что является сторонником частного образования. Но при этом сказал, что московские власти не могут «напрямую» решить вопрос маткапитала — он находится в ведении федерального центра.

В качестве возможных мер на городском уровне обсуждались нефинансовые формы поддержки — например, «дисконтирование коммунальных услуг» и заявительный порядок получения мер поддержки через департамент предпринимательства. Но опять же — для «лицензированных детсадов». Поэтому, считает депутат, нужно поощрять частные образовательные учреждения получать лицензию.

Что будет дальше

Итог обсуждения: в партии «Новые люди» планируют создать рабочую группу, которая подготовит предложения по изменению законодательства и отправит их на федеральный уровень для обсуждения в Госдуме.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мосгордума, материнский капитал
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На запах гари жалуются жители Андреевки. Проблема подтверждается датчиками контроля воздуха Новости
Прохожие помогали выталкивать застрявшую скорую помощь 23 февраля Новости
В «Перекрестках» начали использовать мессенджер Max, чтобы давать скидки пенсионерам Новости
В ветеринарном центр «Оригами» проводят операции любой сложности Новости
Концерт «Neverlove» — любовно-провокационная рок-группа выступит в клубе Vibe 28 февраля Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
МЦД в соседние области начнут «продлевать» в 2026 году — но Тверь отложили на потом Новости
Здания школ 618 и 1528 попали в программу капитального ремонта — их закроют уже весной, а детей отправят в другие корпуса Новости
Вандалы из сугроба: «Жилищник» списал повреждения после снегопада на «неустановленных лиц» Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
Торговый центр эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Новости
Шесть беспилотников, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории Новости
Ватерполисты из Зеленограда одержали победу на играх Школьной лиги по водному поло Новости
Хоккеистов обвиняют в захвате дворовых катков Новости
С электрички — на операционный стол: как в Зеленограде спасают пассажиров, которым стало плохо в пути Новости
Новостройка по реновации в Крюково оказалась в снежном плену Новости
Масленицу отмечают в Зеленограде — на фотографиях праздник на Школьном озере Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Российский бренд детской одежды Choupette открывает новый магазин в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
Для лыжной трассы за горбольницей сделают пять новых парковок Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама
Впереди три выходных: чем заняться? — Собрали подборку мероприятий в Зеленограде, здесь есть концерты, спектакли, клубные вечеринки, праздничные активности на свежем воздухе и не только Новости
Профессиональный центр настольного тенниса открывается в ТЦ «Мега Химки» Новости
Тёплую остановку установили возле ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чем заняться с детьми на праздничных выходных? —  Собрали несколько интересных мероприятий: патриотический концерт с интерактивом, спектакль про Кибальчиша, битву роботов, программы на открытых катках и не только Новости
26 февраля начинается курс занятий «Философия для жизни. От теории к практике» Реклама
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне открылась после ремонта Новости
Книги для детей и взрослых привезут на праздничную ярмарку в Зеленоград — опытный продавец хорошо знает ассортимент и посоветует книгу на любой запрос и возраст Новости
Свободный английский со скидкой 15% в языковых школах Зеленограда Новости
Салюта на 23 февраля, вероятно, не будет Новости
Аварийность на дорогах Зеленограда достигла максимума за шесть лет Новости
В поисках полярного чуда: москвичи ищут северное сияние Новости
Ресторан «Сыроварня» резко снизил цены на 25 ходовых позиций меню Новости
В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов Новости
Мошенники греют руки на снеге и холодах — полиция предупреждает о зимних разводках Новости
Константин Никольский споет в субботу в Зеленограде — на концерт популярного барда еще есть билеты Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла панк-сказка, австралийский хоррор, отечественный любовный триллер, приключенческий экшн и другие фильмы Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру