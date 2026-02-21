Светлана вспоминает, что четкая работа системы запомнилась ей даже больше, чем сама операция.

«Мне даже страшно представить, что могло бы быть со мной, не попади я в вашу клинику, — пишет Светлана Петренко. — Сейчас самое страшное позади, и я очень рада, что в таком непростом и экстренном случае со здоровьем оказалась именно у вас!»

Светлана поблагодарила оперирующего хирурга — Джагхнун Кхалил Мохамад Аид, а также всю команду и персонал клиники.

Спасибо зав. хирургическим отделением М.С. Тарасовскому.