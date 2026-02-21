Медцентр «Томоград» спонсор темы
Спортсменка и тренер по легкой атлетике Светлана Петренко приехала в Тверскую область на студенческую Спартакиаду из Томской области. На обратном пути в электричке у нее резко ухудшилось самочувствие, потребовалась срочная медицинская помощь.

К моменту прибытия состава в Крюково, на платформе уже дежурила бригада скорой помощи. Женщину оперативно эвакуировали из вагона и доставили в зеленоградскую больницу. Решающим фактором в этой истории стала не сложность операции, а скорость, с которой врачи приняли пациентку.

Диагноз — острый аппендицит, осложненный перитонитом — требовал быстрой реакции. Благодаря переходу больницы на электронный документооборот, врачи получили доступ к медицинской документации Светланы еще до того, как машина скорой помощи въехала на территорию больницы.

С открытием обновленного приемного отделения в зеленоградской клинике изменился принцип работы. Сразу при поступлении пациентов «сортируют» по срочности лечения, а диагностика и анализы проводятся в течение первых минут в одной точке.

В распоряжении медиков — современное оборудование для диагностики, операционных и противошоковых отделений. Техническая оснащенность и слаженность команды позволили Светлане оказаться в операционном блоке почти сразу после поступления. Также в приемном отделении теперь работают социальные координаторы — они берут на себя бытовые вопросы, которыми раньше приходилось заниматься врачам и медсестрам.

Светлана вспоминает, что четкая работа системы запомнилась ей даже больше, чем сама операция.

«Мне даже страшно представить, что могло бы быть со мной, не попади я в вашу клинику, — пишет Светлана Петренко. — Сейчас самое страшное позади, и я очень рада, что в таком непростом и экстренном случае со здоровьем оказалась именно у вас!»

Светлана поблагодарила оперирующего хирурга — Джагхнун Кхалил Мохамад Аид, а также всю команду и персонал клиники.

Спасибо зав. хирургическим отделением М.С. Тарасовскому.

Что делать, если стало плохо в электричке?

  • свяжитесь с машинистом: используйте кнопку связи «пассажир-машинист». Сообщите номер вагона и характер недомогания.

  • машинист сообщит диспетчеру ближайшей станции, который вызовет скорую помощь к моменту прибытия поезда.

  • поиск медиков в поезде: если в составе есть люди с медицинским образованием, их могут вызвать по громкой связи для оказания первой помощи до остановки.

  • встреча на платформе: скорая помощь подъезжает максимально близко к месту остановки нужного вагона, медики заходят в вагон и на месте принимают решение об эвакуации из вагона и доставлении в больницу. Машинист будет ждать решения врачей.

