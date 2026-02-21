У популярной лыжной трассы за 7-м микрорайоном нет собственной парковки: машины оставляют у закрытой поликлиники на Каштановой аллее. В префектуре обещают открыть соседние парковки, а в будущем — при реконструкции трассы — сделать полторы сотни новых парковочных мест. Лыжники говорят, что на месте изменения пока не заметны.
В январе префектуру попросили открыть доступ на соседние пустующие парковки: за зданием поликлиники, у леса, и возле соседнего здания позади неё (см. схему). А также чистить трактором дорогу ко въезду и саму парковку.
«Трасса отличная, освещенная, люди хотят там тренироваться, но вынуждены забивать близлежащие дворы или парковку у входа в поликлинику», — написал один из спортсменов.
Неделю назад на эту просьбу отреагировали: между управой и горбольницей была «достигнута договоренность о пользовании парковочными местами посетителями лыжероллерной трассы», рассказала «Зеленоград.ру» в префектуре.
Сами лыжники пока это не подтверждают — считают, что парковка за поликлиникой по-прежнему предназначена только для сотрудников.
«Парковка у поликлиники — это неплохая временная мера. Но, в целом, это не совсем удобно и для нас, и для посетителей. Приоритет у пациентов — это их инфраструктура. Сейчас поликлиника не работает, поэтому лыжникам проще найти место для автомобиля. Но хотелось бы отдельную парковку», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» лыжник Сергей.
Радикальное решение проблемы возможно к следующему сезону: в проекте реконструкции трассы предусмотрены пять парковок на 168 машиномест. Проект расширения и продления трассы до общей длины в 10,9 километров планировалось разработать до конца 2025 года. А завершение строительно-монтажных работ запланировано до конца 2026 года, уточнили в ответ на запрос «Зеленоград.ру».
Несмотря на сложности с парковкой, к самой трассе у спортсменов нет претензий. Покрытие стабильно хорошее, накатана классическая лыжня, подготовлены участки для конькового хода. Действуют раздевалки и туалеты.
На территории ежедневно работают женская и мужская раздевалки. По информации префектуры, они открыты с 8:00 до 21:00, однако сотрудники трассы называют время с 10:00 до 21:00 и подчёркивают, что готовы идти навстречу посетителям: «Относимся по-человечески — если нужно, открываемся очень рано и с закрытием можем задержаться».
В здании с тёплыми раздевалками также расположен медпункт. Ежедневно дежурят два сотрудника, которые следят за безопасностью и помогают посетителям.
Рядом с зоной старта установлены несколько туалетных кабин, которые должны работать круглосуточно — однако фактически работает только одна. При этом внутри чисто.
Трасса за 7-м микрорайоном остаётся одной из самых качественно подготовленных в Зеленограде. Проект ее реконструкции предусматривает расширение и продление маршрута, обустройство стартово-финишной зоны, строительство павильона с тёплыми раздевалками, а также установку освещения и навигации. После реализации трасса станет флагманской — одной из крупнейших и полностью оборудованных спортивных зон Москвы.