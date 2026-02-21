«Трасса отличная, освещенная, люди хотят там тренироваться, но вынуждены забивать близлежащие дворы или парковку у входа в поликлинику», — написал один из спортсменов.

Неделю назад на эту просьбу отреагировали: между управой и горбольницей была «достигнута договоренность о пользовании парковочными местами посетителями лыжероллерной трассы», рассказала «Зеленоград.ру» в префектуре.

Сами лыжники пока это не подтверждают — считают, что парковка за поликлиникой по-прежнему предназначена только для сотрудников.

«Парковка у поликлиники — это неплохая временная мера. Но, в целом, это не совсем удобно и для нас, и для посетителей. Приоритет у пациентов — это их инфраструктура. Сейчас поликлиника не работает, поэтому лыжникам проще найти место для автомобиля. Но хотелось бы отдельную парковку», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» лыжник Сергей.

Радикальное решение проблемы возможно к следующему сезону: в проекте реконструкции трассы предусмотрены пять парковок на 168 машиномест. Проект расширения и продления трассы до общей длины в 10,9 километров планировалось разработать до конца 2025 года. А завершение строительно-монтажных работ запланировано до конца 2026 года, уточнили в ответ на запрос «Зеленоград.ру».