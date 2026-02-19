Здание на улице Александровка, 4с1 — рядом с клубом «Территория фитнеса» и остановкой «Корпус 1428» — не использовалось с момента постройки. Изначально участок выделяли под магазин спортивных товаров, позже рассматривался вариант открытия «Пятерочки», однако проект так и не был реализован.

Но все-таки в помещении будет продуктовый магазин, рассказал «Зеленоград.ру» собственник помещения. Какой именно — пока неизвестно. «Сейчас ведутся переговоры с компаниями, вопрос близится к завершению», — пояснил он.

По предварительной информации, магазина планируют открыть уже весной. Активные работы внутри помещения начнутся в ближайшие недели.