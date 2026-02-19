В новом здании напротив 14-го микрорайона откроют продуктовый магазин. А пока его защищают от вандалов 19.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Здание на улице Александровка, 4с1 — рядом с клубом «Территория фитнеса» и остановкой «Корпус 1428» — не использовалось с момента постройки. Изначально участок выделяли под магазин спортивных товаров, позже рассматривался вариант открытия «Пятерочки», однако проект так и не был реализован.

Но все-таки в помещении будет продуктовый магазин, рассказал «Зеленоград.ру» собственник помещения. Какой именно — пока неизвестно. «Сейчас ведутся переговоры с компаниями, вопрос близится к завершению», — пояснил он.

По предварительной информации, магазина планируют открыть уже весной. Активные работы внутри помещения начнутся в ближайшие недели.

Здание было готово к использованию еще в мае прошлого года, объясняет собственник, однако с возникновением дополнительных требований к оформлению документов на здание процесс затянулся. Задержка с получением разрешения повлияла и на сроки выхода арендатора.

Недавно фасады и внутренние стекла здания разрисовали. Как выяснилось, неизвестные дважды взламывали входные двери, ломали ручки на дверях и замки.

Сейчас значительная часть надписей уже удалена, остальные планируют убрать в ближайшее время. Также на фасаде установят видеонаблюдение.

Изначально камеры планировали устанавливать уже после выхода арендатора. Теперь собственник решил сделать это заранее, чтобы предотвратить повторные случаи вандализма.

