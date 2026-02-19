Ещё один способ обмана — «возврат переплаты за отопление». Приходят СМС якобы от управляющей компании с предложением возврата денег за отопление. Для оформления предлагают перейти по мошеннической ссылке — таким образом мошенники получают данные банковской карты или его логин и пароль от портала «Госуслуги».

Чтобы избежать обмана, проверяйте информацию непосредственно в управляющей компании и никогда не вводите данные карты, код из смс или логин/пароль по просьбе из подозрительного сообщения.