Пользуясь высоким спросом на технику для уборки снега, мошенники размещают объявления в соцсетях и мессенджерах.
Всё выглядит серьёзно: присылают фальшивые договоры, фото документов, договариваются о времени, количестве машин и даже указывают их госномера. После получения предоплаты мошенники пропадают: блокируют аккаунты, выключают телефоны.
«По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей», — предупредили в полиции и посоветовали проверять исполнителя, встречаться лично для подписания договора и использовать безопасные формы оплаты.
Ещё один способ обмана — «возврат переплаты за отопление». Приходят СМС якобы от управляющей компании с предложением возврата денег за отопление. Для оформления предлагают перейти по мошеннической ссылке — таким образом мошенники получают данные банковской карты или его логин и пароль от портала «Госуслуги».
Чтобы избежать обмана, проверяйте информацию непосредственно в управляющей компании и никогда не вводите данные карты, код из смс или логин/пароль по просьбе из подозрительного сообщения.