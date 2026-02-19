Проезд на поляну расчистят тракторами, он будет доступен даже для легковых машин. Парковку обеспечат в карманах вдоль дороги. Внедорожникам предлагают «прорубиться» в снегу. С собой просят взять блины и сосиски, лопаты, столы, стулья и столовые приборы — а также теплые вещи, еду и напитки (с учетом, что все приедут за рулем).

В программе: оффроуд, построение общего костра, горка для детей, блины, горячий лесной чай, блин-доги (блины с сосисками) и очень позитивное общение.

Авто-Масленица состоится 22 февраля (это воскресенье), сбор с 12:00. Место проведения: Химкинский район вблизи деревни Клушино, координаты: 56.038096, 37.264967.

Организатор — клуб «ЗелТрофи». Мероприятие бесплатное, участников приглашают с оговоркой, что планы могут поменяться из-за погодной ситуации, а поляну перед праздником и после него нужно сообща привести в порядок.