Легально въехать на эту парковку с Новокрюковской улицы нельзя уже давно — с тех пор, как появилась выделенная полоса для автобусов. В октябре для контроля этого нарушения повесили камеру — она успела выписать несколько сотен штрафов. Однако водители придумали выход.
Теперь многие въезжают на парковку со средней полосы, пересекая сплошную линию. Это тоже нарушение ПДД, но камера его не контролирует.
При этом манёвр, который делают водители, въезжая на парковку, ухудшает условия проезда автобусов, а выезд с парковки снижает безопасность пешеходов на переходе, считают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Поэтому делать разрыв в сплошной полосе там не планируют.
На вопрос «Зеленоград.ру», планируют ли настроить камеру на контроль пересечения сплошной разметки, в ЦОДД туманно ответили, что камеру решила поставить комиссия префектуры по безопасности дорожного движения по согласованию с ГАИ. Вероятно, намекая, что вопрос «добавления» к этой камере контроля нового нарушения, задача той же комиссии.
Сейчас ЦОДД рекомендует пользоваться платной парковкой у ТЦ со стороны Советской улицы. Когда сделают легальный въезд на бесплатную парковку, неизвестно.
Получается, всем хорошо: парковка у ТЦ функционирует, комиссия «по безопасности» приняла какие-то меры для безопасности, а с организацией легального въезда на парковку можно не торопиться. Да ещё и с водителей, которые не знают о ловушке с автобусной полосой, капают штрафы.