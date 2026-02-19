Легально въехать на эту парковку с Новокрюковской улицы нельзя уже давно — с тех пор, как появилась выделенная полоса для автобусов. В октябре для контроля этого нарушения повесили камеру — она успела выписать несколько сотен штрафов. Однако водители придумали выход.

Теперь многие въезжают на парковку со средней полосы, пересекая сплошную линию. Это тоже нарушение ПДД, но камера его не контролирует.

При этом манёвр, который делают водители, въезжая на парковку, ухудшает условия проезда автобусов, а выезд с парковки снижает безопасность пешеходов на переходе, считают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Поэтому делать разрыв в сплошной полосе там не планируют.