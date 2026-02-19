Голубое — 21 февраля (суббота), 12:00
Программа от от ДК «Андреевка»: ярмарка и чай, блины и сладости, мастер-классы, конкурсы, игровая программа, театрализовано-игровое действие со скоморохами, Бабой Ягой и Василисой.
Место проведения: Дом причта и центр помощи семье и детям (поселок городского типа Голубое, Трехсвятский проезд, строение 16а). Телефон для справок: 8-499-504-29-09
Истра — музей «Новый Иерусалим», мероприятия идут до 22 февраля
С 17 по 22 февраля здесь проходят музейные занятия, мастер-классы, семейные программы и не только. Очень обширная программа: clck.ru/3RtE5h.
Адрес: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Телефон музея: +7 (498) 314-02-36. Рекомендации организаторов, как добраться: njerusalem.ru/kontakty/n…
Менделеево — 21 февраля (суббота), 15:00 — 16:00 (здесь сожгут чучело)
На площади у ДК «Метролог» будут гулять Масленицу. Возрастное ограничение: 5+. В программе: блины и чай, специальная фотозона, конные прогулки, богатырские бои, конкурсы, дерево желаний, театр народных забав и сожжение чучела Масленицы.
Адрес: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11.
Подробности: vk.com/wall-217667434_2399
Химки, Брехово, Лунево, Фирсановка — мероприятия идут до 22 февраля
С 17 по 22 февраля жителей и гостей городского округа Химки ждут творческие мастер-классы, праздничные программы и традиционные гуляния.
17 февраля в 17:00 — праздничный концерт «Блины-оладушки!» в ДК «Контакт» (Химки, улица Молодежная, дом 20)
18 февраля в 15:00 в Парке Толстого (в музее «Артишок») — творческий мастер-класс «Масленичное чудо: мастерим чучело». В 17:00 здесь же начнется праздничная программа «Лакомка» с народными играми, песнями и угощениями.
21 февраля (суббота) в 12:00 — народные гуляния у Домов культуры «Лунево» (поселок Лунево, дом 20) и «Брехово» (деревня Брехово, Зеленая улица, дом 22). В программе: мастер-классы по выпеканию блинов, народные игры, ярмарка и другие активности.
22 февраля (воскресенье) в 12:00 — гостей парка Толстого, «Дубки», Величко и «Экоберег» ждут народные забавы, концертные номера и традиционные масленичные обряды.
В 15:00 праздничная программа начнется у ДК «Фирсановка» (Химки, микрорайон Фирсановка, Речная улица, дом 20).
Подробности по округу Химки: vk.com/wall-78793679_115922
Шахматово — мероприятия идут до 22 февраля
С 18 по 20 февраля гостей усадьбы ждет квест «Масленичная неделя»: участники узнают об истории праздника, познакомятся с интересными фактами о Шахматове, смогут разгадать загадки и поиграть в веселые игры. Квест продолжительностью 45 минут разработан для участников младшего и среднего школьного возраста, а также их родителей. Формируют группы от 8 до 20 человек, запись по телефону обязательна.
21 и 22 февраля с 12:00 до 15:00 состоится празднование Широкой Масленицы с театрализованным представлением и мастер-классами на тематических станциях. В буфете усадьбы будут угощать традиционными блинами, а еще дадут прокатиться на лошади «с ветерком». Билеты продают в кассе музея.
Вопросы по участию в обеих частях празднований можно задать по телефону: 8-965- 252-83-94
Адрес: городской округ Солнечногорск, деревня Гудино
Подробности: t.me/senezh25/1…
С программой Масленичных гуляний в старом городе можно ознакомиться здесь: https://www.zelenograd.ru/news/61133/
Программа гуляний в новом городе — здесь: https://www.zelenograd.ru/news/61141/