Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово 19.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Голубое — 21 февраля (суббота), 12:00

Программа от от ДК «Андреевка»: ярмарка и чай, блины и сладости, мастер-классы, конкурсы, игровая программа, театрализовано-игровое действие со скоморохами, Бабой Ягой и Василисой.

Место проведения: Дом причта и центр помощи семье и детям (поселок городского типа Голубое, Трехсвятский проезд, строение 16а). Телефон для справок: 8-499-504-29-09

Истра — музей «Новый Иерусалим», мероприятия идут до 22 февраля

С 17 по 22 февраля здесь проходят музейные занятия, мастер-классы, семейные программы и не только. Очень обширная программа: clck.ru/3RtE5h.

Адрес: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Телефон музея: +7 (498) 314-02-36. Рекомендации организаторов, как добраться: njerusalem.ru/kontakty/n…

Менделеево — 21 февраля (суббота), 15:00 — 16:00 (здесь сожгут чучело)

На площади у ДК «Метролог» будут гулять Масленицу. Возрастное ограничение: 5+. В программе: блины и чай, специальная фотозона, конные прогулки, богатырские бои, конкурсы, дерево желаний, театр народных забав и сожжение чучела Масленицы.

Адрес: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11.

Подробности: vk.com/wall-217667434_2399

Химки, Брехово, Лунево, Фирсановка — мероприятия идут до 22 февраля

С 17 по 22 февраля жителей и гостей городского округа Химки ждут творческие мастер-классы, праздничные программы и традиционные гуляния.


17 февраля в 17:00 — праздничный концерт «Блины-оладушки!» в ДК «Контакт» (Химки, улица Молодежная, дом 20)

18 февраля в 15:00 в Парке Толстого (в музее «Артишок») — творческий мастер-класс «Масленичное чудо: мастерим чучело». В 17:00 здесь же начнется праздничная программа «Лакомка» с народными играми, песнями и угощениями.

21 февраля (суббота) в 12:00 — народные гуляния у Домов культуры «Лунево» (поселок Лунево, дом 20) и «Брехово» (деревня Брехово, Зеленая улица, дом 22). В программе: мастер-классы по выпеканию блинов, народные игры, ярмарка и другие активности.

22 февраля (воскресенье) в 12:00 — гостей парка Толстого, «Дубки», Величко и «Экоберег» ждут народные забавы, концертные номера и традиционные масленичные обряды.

В 15:00 праздничная программа начнется у ДК «Фирсановка» (Химки, микрорайон Фирсановка, Речная улица, дом 20).

Подробности по округу Химки: vk.com/wall-78793679_115922

Шахматово — мероприятия идут до 22 февраля

С 18 по 20 февраля гостей усадьбы ждет квест «Масленичная неделя»: участники узнают об истории праздника, познакомятся с интересными фактами о Шахматове, смогут разгадать загадки и поиграть в веселые игры. Квест продолжительностью 45 минут разработан для участников младшего и среднего школьного возраста, а также их родителей. Формируют группы от 8 до 20 человек, запись по телефону обязательна.

21 и 22 февраля с 12:00 до 15:00 состоится празднование Широкой Масленицы с театрализованным представлением и мастер-классами на тематических станциях. В буфете усадьбы будут угощать традиционными блинами, а еще дадут прокатиться на лошади «с ветерком». Билеты продают в кассе музея.

Вопросы по участию в обеих частях празднований можно задать по телефону: 8-965- 252-83-94

Адрес: городской округ Солнечногорск, деревня Гудино

Подробности: t.me/senezh25/1…

С программой Масленичных гуляний в старом городе можно ознакомиться здесь: https://www.zelenograd.ru/news/61133/

Программа гуляний в новом городе — здесь: https://www.zelenograd.ru/news/61141/

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
химки, деревня голубое, менделеево, досуг, деревня брехово, фирсановка, масленица, шахматово, поселок лунево, истра
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На нарушение ПДД при въезде на парковку у ТЦ «Зеленоградский» решили закрыть глаза Новости
Масленица в окрестностях Зеленограда — Голубое, Истра, Менделеево (здесь тоже сожгут чучело), Брехово, Лунево, Фирсановка, Химки и Шахматово Новости
Флаг России с надписью «Зеленоград» на 15 минут появился на Олимпиаде — вопреки запрету организаторов Новости
Бывший ТЦ «Арбатский» у станции Крюково начали сносить Новости
Лариса Удовиченко и Андрей Соколов сыграют в трогательной комедии о судьбе и любви на зеленоградской сцене Новости
Мусорный полигон «Нева» рядом с Зеленоградом начал «масштабно» засыпать гниющий мусор, чтобы уменьшить запах. Жалобы на вонь продолжаются Новости
Любителям выразительных фотографий раскроют художественный секрет цифровой камеры — 19 февраля в Музее Зеленограда Новости
Открытые масленичные гуляния для жителей Зеленограда — 22 февраля у ресторана Nikol’sky в МЖК Новости
23 февраля в парке Победы запланирован салют Новости
Очень сильный снег, метель и заносы на дорогах ожидаются в четверг, 19 февраля. Снегопад может быть таким же сильным, как в январе Новости
Единую зону резидентной парковки для Зеленограда попросил сделать депутат Титов — сейчас разрешения «привязаны» к районам и доступны не всем Новости
Станции контроля воздуха в Зеленограде зафиксировали превышение ПДК по оксиду азота — жители жалуются на неприятные запахи Новости
Масленичные гуляния в новом городе проходят до 22 февраля: в программе заявлены мероприятия в 15-том, 16-том и 17-том микрорайонах Новости
Делимся фотографиями морозного тумана. И объясняем, почему зимой он особенно заметен Новости
Сбросить вес или нарастить мышцы в новом году? Это реально — в спортивном клубе «Суперкач» Реклама
Выставка Матисса и Пикассо открылась в Новой Третьяковке — 15 знаменитых картин, включая «Красных рыб» и «Девочку на шаре» Новости
Узоры, в которых слышно тишину: в Зеленограде открылась выставка «Зентангл без границ» Новости
Музыку из любимых мультфильмов в джазовой обработке услышат в Зеленограде — саксофон и фортепиано «споют» специально для детей от годика до пяти Новости
«Полноценный» ремонт ям на дорогах сделают только весной. А пока обещают следить за безопасностью Новости
Наивное граффити украсило серый забор на Заводской Новости
Масленичные гуляния в старом городе пройдут с 19 по 22 февраля: чучело сожгут только на «Элионе», зато конкурсы, развлечения, игры, блины и «разгуляй» обещают везде Новости
Зеленоградский экоцентр «Дом лани» приглашает на экскурсию и квест 26 февраля: количество мест ограничено, но регистрация только открылась Новости
«ДАРиЯ»: профессиональные услуги красоты в Зеленограде Реклама
Театр пришел в учебные классы — в школе 853 прошли «Чеховские уроки» Новости
Владельцев собак приглашают на стадион «Элион»: познакомиться, пообщаться, устроить соревнования, послушать лекцию специалистов про профилактику клещей у питомцев, отметить Масленицу самоваром, блинами и сжиганием чучела  Новости
28 февраля в КЦ Зеленоград состоится «Ирландское шоу 2» Новости
Под парусом и кайтом зимой: где научиться и покататься рядом с Зеленоградом Новости
Козырьки подъездов пробили сотрудники «Жилищника», сбросив на них снег Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Пожарные машины приехали к фитнес-клубу DDX на площади Юности Новости
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ-2026 открывает раннее бронирование путевок Реклама
К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают Новости
Испытания высокоскоростного поезда начнутся в Зеленограде в 2027 году Новости
Аниме-фигурки и зарубежные сладости в магазине YumYum Реклама
После публикации «Зеленоград.ру» начали заделывать ямы на Крюковской эстакаде. В них несколько машин пробили колёса Новости
Фольклорный праздник «Масленичный переполох» — скоморохи и балалайки, русские народные песни и хороводы, шуточные игры и пряники ждут детей в КЦ «Зеленоград» 21 февраля Новости
Музыкальные вечера в ресторане «Рапсодия» Новости
Кофейня «Не спать» открылась в «Зеленопарке» Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру