Химки, Брехово, Лунево, Фирсановка — мероприятия идут до 22 февраля

С 17 по 22 февраля жителей и гостей городского округа Химки ждут творческие мастер-классы, праздничные программы и традиционные гуляния.





17 февраля в 17:00 — праздничный концерт «Блины-оладушки!» в ДК «Контакт» (Химки, улица Молодежная, дом 20)

18 февраля в 15:00 в Парке Толстого (в музее «Артишок») — творческий мастер-класс «Масленичное чудо: мастерим чучело». В 17:00 здесь же начнется праздничная программа «Лакомка» с народными играми, песнями и угощениями.

21 февраля (суббота) в 12:00 — народные гуляния у Домов культуры «Лунево» (поселок Лунево, дом 20) и «Брехово» (деревня Брехово, Зеленая улица, дом 22). В программе: мастер-классы по выпеканию блинов, народные игры, ярмарка и другие активности.

22 февраля (воскресенье) в 12:00 — гостей парка Толстого, «Дубки», Величко и «Экоберег» ждут народные забавы, концертные номера и традиционные масленичные обряды.

В 15:00 праздничная программа начнется у ДК «Фирсановка» (Химки, микрорайон Фирсановка, Речная улица, дом 20).

Подробности по округу Химки: vk.com/wall-78793679_115922