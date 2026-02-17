Масленичные гуляния в старом городе пройдут с 19 по 22 февраля: чучело сожгут только на «Элионе», зато конкурсы, развлечения, игры, блины и «разгуляй» обещают везде 17.02.2026 ZELENOGRAD.RU
19 февраля (четверг) — микрорайоны 9, 10 и 11

12:30 — 13:30 — Школьное озеро (рядом с корпусом 1013, 0+)
Гостей ждет анимационная программа со скоморохами, народные игры, хороводы, конкурсы, развлечения и чаепитие.
Подробности

16:00 — 19:00 — Праздничные мастер-классы в МГПУ (корпус 1140)
Для детей от 7 до 12 лет:

  • 16:00 — 16:45 — прикладной мастер-класс (кукла-оберег)
  • 17:00 — 17:45 — кулинарный мастер-класс (блины + чай)
  • 18:00 — 19:00 — игровая программа с народными играми и забавами

Бесплатно, обязательная регистрация.
Подробности

16:00 — 17:00 — Каток у корпуса 936 (0+)
Праздничный квиз с призами, веселые ведущие, горячий чай и сладости.
Подробности

21 февраля (суббота) — мероприятия для детей во Флейте и КЦ «Зеленоград»

10:00 — Масленица для самых маленьких (2+) в Музее Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта»).

Билеты платные, подробности

11:30 — Фольклорный праздник «Масленичный переполох» (3+) в Культурном центре «Зеленоград» от этноклуба «Дикое поле».
Билеты платные, подробности

22 февраля (воскресенье) — Озеропарк, площадь Юности, КЦ «Зеленоград» и Элион (здесь сожгут чучело и ждут владельцев собак)

11:00 — 13:00, Озеропарк (у корпуса 1002, 0+)
Гостей ждут традиционные проводы зимы с массовыми гуляниями, традиционными забавами и играми, яркой праздничной фотозоной, катаниями на лошадях, концертом этноколлективов, поделками и конкурсами.
Подробности

10:00 и 12:00 — Масленица для самых маленьких (2+) в Музее Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта»).
Билеты платные, подробности

11:00 — 15:00 — Масленица с пользой для владельцев собак на Элионе.
Бесплатно, регистрация обязательна, подробности

13:00 — 14:00 — «Масленичный разгуляй» в Культурном центре «Зеленоград» (0+)
Выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные игры и хороводы.
Подробности

15:00 — 16:00, площадь Юности (0+)
Концерт вокального ансамбля, анимационная программа с народными играми, хороводами и конкурсами.
Подробности

16:00 — 20:00, площадь Юности (0+)
После концерта и народных игр программа продолжится на катке:

  • 16:00-16:30 — веселые соревнования
  • 16:30-18:00 — интерактивная театрализованная программа с концертными номерами
  • 18:00-19:00 — работа праздничных станций: подвижные задания с призами
  • 19:00-20:00 — дискотека на льду с Барыней, гармонью, Глафирой и Зимой
  • 16:00 — 19:00 — работает чайная зона

Подробности

Вскоре поделимся с вами и мероприятиями в новом городе и ближайших окрестностях.

Что вообще отмечают во время Масленицы?

Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы.

Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. После сытной и веселой Масленицы у православных христиан начинается Великий пост, его продолжительность — 48 дней.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, масленица
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Под парусом и кайтом зимой: где научиться и покататься рядом с Зеленоградом Новости
Козырьки подъездов пробили сотрудники «Жилищника», сбросив на них снег Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Пожарные машины приехали к фитнес-клубу DDX на площади Юности Новости
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ-2026 открывает раннее бронирование путевок Реклама
К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают Новости
Испытания высокоскоростного поезда начнутся в Зеленограде в 2027 году Новости
Аниме-фигурки и зарубежные сладости в магазине YumYum Реклама
После публикации «Зеленоград.ру» начали заделывать ямы на Крюковской эстакаде. В них несколько машин пробили колёса Новости
Фольклорный праздник «Масленичный переполох» — скоморохи и балалайки, русские народные песни и хороводы, шуточные игры и пряники ждут детей в КЦ «Зеленоград» 21 февраля Новости
Музыкальные вечера в ресторане «Рапсодия» Новости
Кофейня «Не спать» открылась в «Зеленопарке» Новости
«Сначала думать, а потом делать»: родители школы 719 возмущаются сроками и организацией ремонта. Будет ли школа набирать первые классы в этом году — непонятно Новости
Приведение информационных конструкций в соответствие с новыми нормами законодательства: услуги по изготовлению и замене Реклама
На лыжной трассе в Крюково в субботу было многолюдно: там прошла семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон» Новости
Водители продолжают пробивать колёса на Крюковской эстакаде Новости
Готовим вкусный стол к 23 февраля с пекарней «Дон Батон» Реклама
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру