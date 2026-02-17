19 февраля (четверг) — микрорайоны 9, 10 и 11

12:30 — 13:30 — Школьное озеро (рядом с корпусом 1013, 0+)

Гостей ждет анимационная программа со скоморохами, народные игры, хороводы, конкурсы, развлечения и чаепитие.

Подробности



16:00 — 19:00 — Праздничные мастер-классы в МГПУ (корпус 1140)

Для детей от 7 до 12 лет:

16:00 — 16:45 — прикладной мастер-класс (кукла-оберег)

17:00 — 17:45 — кулинарный мастер-класс (блины + чай)

18:00 — 19:00 — игровая программа с народными играми и забавами

Бесплатно, обязательная регистрация.

Подробности



16:00 — 17:00 — Каток у корпуса 936 (0+)

Праздничный квиз с призами, веселые ведущие, горячий чай и сладости.

Подробности