12:30 — 13:30 — Школьное озеро (рядом с корпусом 1013, 0+)
Гостей ждет анимационная программа со скоморохами, народные игры, хороводы, конкурсы, развлечения и чаепитие.
Подробности
16:00 — 19:00 — Праздничные мастер-классы в МГПУ (корпус 1140)
Для детей от 7 до 12 лет:
- 16:00 — 16:45 — прикладной мастер-класс (кукла-оберег)
- 17:00 — 17:45 — кулинарный мастер-класс (блины + чай)
- 18:00 — 19:00 — игровая программа с народными играми и забавами
Бесплатно, обязательная регистрация.
Подробности
16:00 — 17:00 — Каток у корпуса 936 (0+)
Праздничный квиз с призами, веселые ведущие, горячий чай и сладости.
Подробности
10:00 — Масленица для самых маленьких (2+) в Музее Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта»).
Билеты платные, подробности
11:30 — Фольклорный праздник «Масленичный переполох» (3+) в Культурном центре «Зеленоград» от этноклуба «Дикое поле».
Билеты платные, подробности
11:00 — 13:00, Озеропарк (у корпуса 1002, 0+)
Гостей ждут традиционные проводы зимы с массовыми гуляниями, традиционными забавами и играми, яркой праздничной фотозоной, катаниями на лошадях, концертом этноколлективов, поделками и конкурсами.
Подробности
10:00 и 12:00 — Масленица для самых маленьких (2+) в Музее Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта»).
Билеты платные, подробности
11:00 — 15:00 — Масленица с пользой для владельцев собак на Элионе.
Бесплатно, регистрация обязательна, подробности
13:00 — 14:00 — «Масленичный разгуляй» в Культурном центре «Зеленоград» (0+)
Выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные игры и хороводы.
Подробности
15:00 — 16:00, площадь Юности (0+)
Концерт вокального ансамбля, анимационная программа с народными играми, хороводами и конкурсами.
Подробности
16:00 — 20:00, площадь Юности (0+)
После концерта и народных игр программа продолжится на катке:
- 16:00-16:30 — веселые соревнования
- 16:30-18:00 — интерактивная театрализованная программа с концертными номерами
- 18:00-19:00 — работа праздничных станций: подвижные задания с призами
- 19:00-20:00 — дискотека на льду с Барыней, гармонью, Глафирой и Зимой
- 16:00 — 19:00 — работает чайная зона
Вскоре поделимся с вами и мероприятиями в новом городе и ближайших окрестностях.
Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы.
Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. После сытной и веселой Масленицы у православных христиан начинается Великий пост, его продолжительность — 48 дней.