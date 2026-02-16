Интерактивную программу в эту субботу проведет этноклуб «Дикое поле», который знают и любят зеленоградцы за верность культурным традициям и яркие самобытные выступления с активным вовлечением зрителей. Приглашают семьи с детьми от трех лет.

Гости станут участниками масленичных забав со скоморохами, петрушками и матрешками, которые вместе с музыкантами создадут атмосферу праздника с танцами и хороводами под задорные звуки балалайки. В постановке предусмотрена кукольная сказка про Блинчик и большой весенний хоровод, в которых могут участвовать все присутствующие.

Маленькие участники получат возможность проявить творчество на мастер-классе по лепке тематической поделки из воздушного пластилина «Масленичные угощения». Детям обещают необычную сахарную вату и праздничные пряники.