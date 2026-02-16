Интерактивную программу в эту субботу проведет этноклуб «Дикое поле», который знают и любят зеленоградцы за верность культурным традициям и яркие самобытные выступления с активным вовлечением зрителей. Приглашают семьи с детьми от трех лет.
Гости станут участниками масленичных забав со скоморохами, петрушками и матрешками, которые вместе с музыкантами создадут атмосферу праздника с танцами и хороводами под задорные звуки балалайки. В постановке предусмотрена кукольная сказка про Блинчик и большой весенний хоровод, в которых могут участвовать все присутствующие.
Маленькие участники получат возможность проявить творчество на мастер-классе по лепке тематической поделки из воздушного пластилина «Масленичные угощения». Детям обещают необычную сахарную вату и праздничные пряники.
Формат программы помогает детям познакомиться с элементами народной культуры, развивает творческие способности и дает возможность активно провести время в коллективе сверстников и с родителями.
Праздник Масленицы — древний славянский обряд проводов зимы и встреча весны, который включает игровые элементы, песни и угощения. Участие в таких традиционных мероприятиях позволяет детям почувствовать связь с культурными корнями, развивает интерес к истории и способствует эмоциональному развитию.
Совместное посещение мероприятия дает родителям возможность наблюдать за навыками общения и активности своих детей, обсуждать пережитые эмоции и впечатления, а также участвовать в творческих и игровых заданиях вместе с ребенком, что укрепляет семейные отношения и создает общие позитивные воспоминания.
Этноклуб «Дикое поле» — ведущий творческий коллектив города Москвы, хранитель традиционной русской культуры и обычаев, постоянный участник фестивалей и конкурсов, семейных программ и праздничных концертов на сценических площадках столицы. Воинские казачьи традиции, песни Севера Подмосковья, традиции Средневековой Руси — приоритетные направления деятельности клуба. Участники коллектива исследуют быт и народные песни, а также занимаются воссозданием старинного народного костюма этого региона.
- Праздник пройдет 21 февраля (в субботу) в 11:30 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
- Продолжительность — полтора часа.
- Возрастное ограничение — 0+ (но участие рекомендовано детям старше 3 лет).
Билеты платные: детский (1500 рублей) и взрослый (600 рублей) приобретают на всех участников, независимо от их возраста.
Телефон учреждения: 8-499-734-31-71.