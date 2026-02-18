16 — 22 февраля — бульварная зона 16-го микрорайона

Программа:

Фестиваль «Московская масленица» на бульварной зоне 16-го района работает целый день: бесплатные фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры.

Подробная программа здесь (есть мастер-классы 5+, есть состязания 6+, есть анимация для всех возрастов).

20 февраля (пятница) — часовой праздник у ТЦ «Грин»

Программа:

15:00 — 16:30 — Михайловский пруд (рядом с ТЦ «Грин», 0+)

Народные игры и забавы, хороводы и скоморохи.

Подробности

22 февраля (воскресенье) — праздник в храме

Программа:

12:00 — Храм Георгия Победоносца (Георгиевский проспект, 31)

Русские-народные песни, игры и забавы, ароматный чай из настоящего русского самовара на дровах с угощениями.