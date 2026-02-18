Масленичные гуляния в новом городе проходят до 22 февраля: в программе заявлены мероприятия в 15-том, 16-том и 17-том микрорайонах 18.02.2026 ZELENOGRAD.RU

16 — 22 февраля — бульварная зона 16-го микрорайона
Программа:
Фестиваль «Московская масленица» на бульварной зоне 16-го района работает целый день: бесплатные фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры.
Подробная программа здесь (есть мастер-классы 5+, есть состязания 6+, есть анимация для всех возрастов).

20 февраля (пятница) — часовой праздник у ТЦ «Грин»
Программа:
15:00 — 16:30 — Михайловский пруд (рядом с ТЦ «Грин», 0+)
Народные игры и забавы, хороводы и скоморохи.
Подробности

22 февраля (воскресенье) — праздник в храме
Программа:
12:00 — Храм Георгия Победоносца (Георгиевский проспект, 31)
Русские-народные песни, игры и забавы, ароматный чай из настоящего русского самовара на дровах с угощениями.

С программой Масленичных гуляний в старом городе можно ознакомиться здесь: https://t.me/zelenogradru/41910. Вскоре расскажем о программе мероприятий в ближайших окрестностях.

Что вообще отмечают во время Масленицы?

Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. Он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы.

Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды. После сытной и веселой Масленицы у православных христиан начинается Великий пост, его продолжительность — 48 дней.

Метки:
микрорайон 15, микрорайон 16, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), досуг, масленица
