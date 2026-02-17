«Полноценный» ремонт ям на дорогах сделают только весной. А пока обещают следить за безопасностью 17.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщил представитель префектуры в ответ на многочисленные жалобы на повсеместное разрушение асфальта на основных городских магистралях.

«В связи с отрицательными температурами полноценный ремонт запланирован на весенний период (апрель-май), когда установится стабильная плюсовая температура. До этого момента участки будут находиться на контроле для обеспечения безопасного проезда», — сообщили в городской администрации.

Почему нельзя раньше

Здесь всё верно — по действующим правилам укладка асфальтобетона должна идти в сухую погоду и при определённой температуре воздуха: весной/летом — не ниже +5 °C. Когда температура около нуля, допускаются работы только в ограниченном режиме: как правило, это нижний слой двухслойного покрытия и при дополнительных требованиях к смеси и толщине. При отрицательных температурах возможности ещё уже: при 0…-10 °C допускается укладка только по специальной технологии, и при этом устройство верхнего слоя покрытия не допускается — то есть выровнять именно финишный слой зимой по нормам нельзя.

Кроме формальных ограничений по температуре есть практическая причина: зимой сложнее обеспечить правильный температурный режим смеси и её уплотнение. Асфальтобетон быстро остывает на холодном основании и на ветру, окно времени на раскатку и уплотнение сокращается, из-за чего растёт риск быстрого разрушения нового асфальта.

Поэтому в морозы обычно ограничиваются аварийным временным ямочным ремонтом — «заплатками», которые позволяют дотянуть до теплой погоды, когда можно качественно отремонтировать финишный слой.

Однако остаются вопросы к «контролю безопасного проезда». Первая резкая смена погоды показала, что с этим у ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» большие проблемы. Опасные ямы несколько суток оставались без ограждения, пока в них не провалилось столько машин, что это нельзя было не заметить.

Между тем некоторые пострадавшие автомобилисты намерены взыскать с «Автодорог» расходы на ремонт автомобиля.

«ДТП оформлено, всё как положено — со схемой и т. д. Вынесено определение об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения», — рассказал Дмитрий, который на ремонт и эвакуацию из ямы своей машины потратил несколько десятков тысяч рублей. Теперь он готовится направить претензию в дорожные службы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, безопасность дорожного движения (бдд), префектура
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Под парусом и кайтом зимой: где научиться и покататься рядом с Зеленоградом Новости
Козырьки подъездов пробили сотрудники «Жилищника», сбросив на них снег Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Пожарные машины приехали к фитнес-клубу DDX на площади Юности Новости
Барельефы Эрнста Неизвестного, скульптуры-абстракции, «парящие» ступени и легенда «башенных часов»: Музей истории МИЭТа приглашает на экскурсию по архитектурному комплексу — идет регистрация на 28 февраля, количество мест Новости
Первые контейнеры благотворительного фонда «Благодарный шкаф» появились в Зеленограде: здесь можно не только сдать вещи, но и попросить о помощи Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ-2026 открывает раннее бронирование путевок Реклама
К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают Новости
Испытания высокоскоростного поезда начнутся в Зеленограде в 2027 году Новости
Аниме-фигурки и зарубежные сладости в магазине YumYum Реклама
После публикации «Зеленоград.ру» начали заделывать ямы на Крюковской эстакаде. В них несколько машин пробили колёса Новости
Фольклорный праздник «Масленичный переполох» — скоморохи и балалайки, русские народные песни и хороводы, шуточные игры и пряники ждут детей в КЦ «Зеленоград» 21 февраля Новости
Музыкальные вечера в ресторане «Рапсодия» Новости
Кофейня «Не спать» открылась в «Зеленопарке» Новости
«Сначала думать, а потом делать»: родители школы 719 возмущаются сроками и организацией ремонта. Будет ли школа набирать первые классы в этом году — непонятно Новости
Приведение информационных конструкций в соответствие с новыми нормами законодательства: услуги по изготовлению и замене Реклама
На лыжной трассе в Крюково в субботу было многолюдно: там прошла семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон» Новости
Водители продолжают пробивать колёса на Крюковской эстакаде Новости
Готовим вкусный стол к 23 февраля с пекарней «Дон Батон» Реклама
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру