Почему нельзя раньше

Здесь всё верно — по действующим правилам укладка асфальтобетона должна идти в сухую погоду и при определённой температуре воздуха: весной/летом — не ниже +5 °C. Когда температура около нуля, допускаются работы только в ограниченном режиме: как правило, это нижний слой двухслойного покрытия и при дополнительных требованиях к смеси и толщине. При отрицательных температурах возможности ещё уже: при 0…-10 °C допускается укладка только по специальной технологии, и при этом устройство верхнего слоя покрытия не допускается — то есть выровнять именно финишный слой зимой по нормам нельзя.



Кроме формальных ограничений по температуре есть практическая причина: зимой сложнее обеспечить правильный температурный режим смеси и её уплотнение. Асфальтобетон быстро остывает на холодном основании и на ветру, окно времени на раскатку и уплотнение сокращается, из-за чего растёт риск быстрого разрушения нового асфальта.



Поэтому в морозы обычно ограничиваются аварийным временным ямочным ремонтом — «заплатками», которые позволяют дотянуть до теплой погоды, когда можно качественно отремонтировать финишный слой.