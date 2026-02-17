Об этом сообщил представитель префектуры в ответ на многочисленные жалобы на повсеместное разрушение асфальта на основных городских магистралях.
«В связи с отрицательными температурами полноценный ремонт запланирован на весенний период (апрель-май), когда установится стабильная плюсовая температура. До этого момента участки будут находиться на контроле для обеспечения безопасного проезда», — сообщили в городской администрации.
Здесь всё верно — по действующим правилам укладка асфальтобетона должна идти в сухую погоду и при определённой температуре воздуха: весной/летом — не ниже +5 °C. Когда температура около нуля, допускаются работы только в ограниченном режиме: как правило, это нижний слой двухслойного покрытия и при дополнительных требованиях к смеси и толщине. При отрицательных температурах возможности ещё уже: при 0…-10 °C допускается укладка только по специальной технологии, и при этом устройство верхнего слоя покрытия не допускается — то есть выровнять именно финишный слой зимой по нормам нельзя.
Кроме формальных ограничений по температуре есть практическая причина: зимой сложнее обеспечить правильный температурный режим смеси и её уплотнение. Асфальтобетон быстро остывает на холодном основании и на ветру, окно времени на раскатку и уплотнение сокращается, из-за чего растёт риск быстрого разрушения нового асфальта.
Поэтому в морозы обычно ограничиваются аварийным временным ямочным ремонтом — «заплатками», которые позволяют дотянуть до теплой погоды, когда можно качественно отремонтировать финишный слой.
Однако остаются вопросы к «контролю безопасного проезда». Первая резкая смена погоды показала, что с этим у ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» большие проблемы. Опасные ямы несколько суток оставались без ограждения, пока в них не провалилось столько машин, что это нельзя было не заметить.
Между тем некоторые пострадавшие автомобилисты намерены взыскать с «Автодорог» расходы на ремонт автомобиля.
«ДТП оформлено, всё как положено — со схемой и т. д. Вынесено определение об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения», — рассказал Дмитрий, который на ремонт и эвакуацию из ямы своей машины потратил несколько десятков тысяч рублей. Теперь он готовится направить претензию в дорожные службы.