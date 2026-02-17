При очистке снега и наледи с балконов и других элементов фасада сброс вниз допускается только так, чтобы исключить повреждение конструкций и риск для людей: место падения обычно организуют как опасную зону, которую ограждают и контролируют. В рекомендациях отдельно оговорено, что сброс снега запрещён не только на провода, деревья и нижерасположенные строения, но и на навесное оборудование (например, внешние блоки кондиционеров) и «иные выступы» — к этой категории относятся и козырьки, и другие выступающие элементы фасада.

Аналогичный принцип заложен и в правилах технической эксплуатации жилищного фонда: снег, который накапливается на кровлях, «по мере необходимости сбрасывается на землю». Норма описывает базовый безопасный способ уборки — сброс на грунт, а не на элементы здания, которые не предназначены быть приёмником падающей массы.

При этом козырёк подъезда по строительным нормам — не декоративная деталь. Правила предусматривают козырёк для защиты входной площадки от осадков и прямо указывают, что он должен быть рассчитан на снеговую нагрузку, соответствующую климату.

При этом нагрузка снега, выпавшего в виде осадков, и сброшенного с высоты — разные. Снеговая нагрузка в расчётах — это, как правило, распределённая по поверхности нагрузка, действующая длительно. Сброс с высоты даёт кратковременный удар с локальным приложением усилия (особенно если снег сбрасывают комьями).

На фото повреждённого козырька видна лёгкая конструкция: профилированный металлический лист в качестве покрытия и разреженные прогоны/обрешётка. По снимку нельзя делать однозначные выводы, но характер деформации — разрыв и пробой тонкого листа — говорит о том, что конструкция козырька не рассчитана на падение тяжелого кома снега. Вероятность пробоя такой конструкции при ударном воздействии выше, чем у капитальных (например, железобетонных) решений.

«Какой дешевый ремонт! Нет нормального перекрытия, — критикуют соседи устройство козырька, которое обнажилось после аварии. — Сугроб прошел сквозь крышу, как нож через масло. Перекрытие неполноценное, повезло, что людей не было».

Отдельный вопрос — соответствует ли такая «начинка» козырька изначальному проекту дома. Возможно, конструкцию козырька меняли во время одного из ремонтов входной группы. Это предстоит выяснить.