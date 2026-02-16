К восьмому марта в Зеленоград привезут два показа, популярных у женщин: комедийный спектакль и шоу под дождем — билетов достаточно, но центральные места воодушевленно разбирают 16.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Оба события сфокусированы на женщин и наполнены «принципиально мужской энергетикой». Уточнить, можно ли прийти вместе со своей спутницей на эти мероприятия или пустят исключительно дам, можно по телефону учреждения.

8 марта (в праздничное воскресенье) покажут постановку «Ladies' Night. Только для женщин»

Это «мужская комедия для женщин» и «самое неожиданное театральное хулиганство Москвы».

Жанр спектакля балансирует на грани драмы и шоу, театральной и массовой культуры. По сюжету, который кто-то может узнать по кинофильму «Мужской стриптиз», после закрытия завода компания друзей пытается вырулить без работы и среди семейных передряг. Оценив популярность приезжего мужского шоу, бывшие металлурги тоже решают научиться танцевать, дать представление и вернуть успех в свои руки.

  • Начало в 18:00, возрастное ограничение: 18+.
  • Продолжительность: 3 часа с антрактом.

Билеты от 2000 до 8000 рублей.

13 марта (в пятницу) в любви зеленоградкам признаются танцоры Шоу под дождем

Обещанная буря эмоций, выраженная через силу танца и харизму танцоров, достигнет кульминации вместе с потоками воды, которые хлынут прямо на сцену.

В программе Театра танца из Санкт-Петербурга собраны лучшие танцевальные номера всех сезонов представления: это размышления о жизни и любви, которые выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем: обещают сделать это душевно и с юмором.

  • Этот показ можно посмотреть зрителям старше 12 лет.
  • Продолжительность: полтора часа без антракта, начало в 19:00.

Билеты от 1800 до 3800 рублей есть.

Оба представления пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Обратите внимание на разные возрастные ограничения.

Телефон учреждения: 8-499-734-31-71.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, спектакль, 8 марта, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
Упавшая глыба льда сорвала кондиционер с фасада дома Новости
Молодые ученые из Зеленограда получили премию мэрии Москвы за инновационные разработки Новости
В фокусе — только один актер: оценить мастерство Елены Шкурпело, Ильи Роговина и Александра Бавтрикова зрители Ведогонь-театра смогут в феврале и марте Новости
Спектакль «Маленький принц» — новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, привезут 8 марта в ДК МИЭТ Новости
8 марта в ресторане Carnegie Hall состоится праздничное выступление артистов и DJ Реклама
Рок-н-ролл и каверы: послушать живую и энергичную музыку, катаясь на коньках, можно в субботу в 20-м микрорайоне Новости
На площадке МИЭТ компания «Интехпро» запускает новое производство комплектующих для компьютеров Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Определены сроки начала заселения нового дома на Заводской улице Новости
Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ленинградке возле въезда в Зеленоград Новости
Страховка как часть покупки: жители столицы активнее защищают гаджеты Реклама
Из «Жилищника» — в солдаты: в Зеленограде открылась выставка портретов участников СВО Новости
Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля Новости
9 марта в 12:00 — мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) — в исполнении Московской областной филармонии под руководством народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского Реклама
Школу 719 готовятся закрыть на капитальный ремонт до конца этого учебного года. Родители беспокоятся, куда переведут детей. Сегодня, 12 февраля, пройдет родительское собрание Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла новая комедия с Козловским и Галустяном, романтическая московская драма, итальянские ужасы и другие фильмы Новости
Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда Реклама
Снег вывозят с зеленоградских улиц неравномерно — вот кто в приоритете Новости
На большом экране покажут оперу «Доктор Фауст» — знаменитую трагедию о сделке с темными силами Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру