13 марта (в пятницу) в любви зеленоградкам признаются танцоры Шоу под дождем

Обещанная буря эмоций, выраженная через силу танца и харизму танцоров, достигнет кульминации вместе с потоками воды, которые хлынут прямо на сцену.



В программе Театра танца из Санкт-Петербурга собраны лучшие танцевальные номера всех сезонов представления: это размышления о жизни и любви, которые выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем: обещают сделать это душевно и с юмором.

Этот показ можно посмотреть зрителям старше 12 лет.

Продолжительность: полтора часа без антракта, начало в 19:00.

Билеты от 1800 до 3800 рублей есть.



Оба представления пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Обратите внимание на разные возрастные ограничения.

Телефон учреждения: 8-499-734-31-71.