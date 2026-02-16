Оба события сфокусированы на женщин и наполнены «принципиально мужской энергетикой». Уточнить, можно ли прийти вместе со своей спутницей на эти мероприятия или пустят исключительно дам, можно по телефону учреждения.
Это «мужская комедия для женщин» и «самое неожиданное театральное хулиганство Москвы».
Жанр спектакля балансирует на грани драмы и шоу, театральной и массовой культуры. По сюжету, который кто-то может узнать по кинофильму «Мужской стриптиз», после закрытия завода компания друзей пытается вырулить без работы и среди семейных передряг. Оценив популярность приезжего мужского шоу, бывшие металлурги тоже решают научиться танцевать, дать представление и вернуть успех в свои руки.
Билеты от 2000 до 8000 рублей.
Обещанная буря эмоций, выраженная через силу танца и харизму танцоров, достигнет кульминации вместе с потоками воды, которые хлынут прямо на сцену.
В программе Театра танца из Санкт-Петербурга собраны лучшие танцевальные номера всех сезонов представления: это размышления о жизни и любви, которые выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем: обещают сделать это душевно и с юмором.
- Этот показ можно посмотреть зрителям старше 12 лет.
- Продолжительность: полтора часа без антракта, начало в 19:00.
Билеты от 1800 до 3800 рублей есть.
Оба представления пройдут в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Обратите внимание на разные возрастные ограничения.
Телефон учреждения: 8-499-734-31-71.