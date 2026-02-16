Она расположена возле «Панда Парка» и скалодрома.
В новой кофейне — классическое кофейное меню и несколько авторских напитков. Кофе (американо, капучино, латте, флэт уайт, раф, мокко, бамбл, кофе-тоник) продают в объёмах 250-450 мл, цены в основном в диапазоне 170-360 рублей; двойной эспрессо — 150 рублей.
Из «некофейных» напитков есть какао и горячий шоколад (250-500 мл) и чайные позиции, включая матчу, пряный чай латте и сезонные «чай без чая» — в пределах примерно 170-330 рублей. Дополнительно можно выбрать растительное молоко, сироп, декаф, дополнительный шот или тапиоку.
Витрина с выпечкой и десертами — от 80 до 300 рублей за позицию: есть сдоба и слойки, ром-баба, круассаны, эклеры, шу, медовик, паштел-де-ната и чизкейки.
«Не спать» — локальная зеленоградская сеть кофеен. Кроме «Зеленопарка», её точки расположены в ТЦ «Столица» 14 и 23-го микрорайонов и в технопарке «Элма». В «Яндексе» у неё отметка «Хорошее место 2026» с оценкой около 4,7.