Она расположена возле «Панда Парка» и скалодрома.

В новой кофейне — классическое кофейное меню и несколько авторских напитков. Кофе (американо, капучино, латте, флэт уайт, раф, мокко, бамбл, кофе-тоник) продают в объёмах 250-450 мл, цены в основном в диапазоне 170-360 рублей; двойной эспрессо — 150 рублей.

Из «некофейных» напитков есть какао и горячий шоколад (250-500 мл) и чайные позиции, включая матчу, пряный чай латте и сезонные «чай без чая» — в пределах примерно 170-330 рублей. Дополнительно можно выбрать растительное молоко, сироп, декаф, дополнительный шот или тапиоку.