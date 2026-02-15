Он прошёл на прошлых выходных в экоцентре «Дом лани». Участники «рисовали» на снегу картины из природных материалов — веточек и шишек, сухой травы, сушёных ягод, орехов, желудей, семечек, хлопьев и зерна.
Такие «полотна» становятся вариантом зимней подкормки для птиц и зверей, а сам фестиваль задуман как способ показать грамотный подход к подкормке зимующих птиц и зверей, отмечают в «Доме лани».
На снегу появились изображения птиц, зверей и цветов, а также привычные детские сюжеты — домики, солнце, человечки, деревья, горы и закаты. По итогам фестиваля получилось несколько десятков работ, созданных родителями и детьми.
Фестиваль проходит ежегодно в конце января-начале февраля.
