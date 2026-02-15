Сход снега с неочищенных крыш превратился в последние дни в повсеместную проблему. Снег падает на припаркованные машины, на элементы фасадов, разбивает стекла. Сообщают и о пострадавших (как раз возле здание на Центральном проспекте), но эта информация пока не подтверждена.

Реакция коммунальщиков, администрации и специальных служб очевидно запаздывает. Даже служба МЧС, которая должна предотвращать ЧП, выдала предупреждение о сходе снега с крыш только вчера вечером, когда было уже поздно.