Обрушение произошло около 23 часов. «Очень опасно выходить из подъезда — уберите лёд с крыши», просят местные жители у «Жилищника».
Утром в «Жилищнике» ответили, что незакрепленные элементы отделки балкона и облицовки фасада демонтированы, внизу установлено ограждение, угрозы обрушения фасада нет. Убран ли снег и лёд с крыши, не уточнили.
Сход снега с неочищенных крыш превратился в последние дни в повсеместную проблему. Снег падает на припаркованные машины, на элементы фасадов, разбивает стекла. Сообщают и о пострадавших (как раз возле здание на Центральном проспекте), но эта информация пока не подтверждена.
Реакция коммунальщиков, администрации и специальных служб очевидно запаздывает. Даже служба МЧС, которая должна предотвращать ЧП, выдала предупреждение о сходе снега с крыш только вчера вечером, когда было уже поздно.