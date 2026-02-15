«Есть у приложения Max функция создания анонимного чата, где все пользователи обезличены и пишут под одним ником. Дети в школах создают такие чаты узким кругом и устраивают буллинг детям — приглашая в эту группу по одному того, кого буллят, чтобы он видел, как его полощут, но не видел, кто это делает. Так попал и мой ребенок!» — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Марина и прислала скриншоты переписки.
Речь не про специальный «анонимный чат», а про настройки, которые дают похожий эффект. В Max можно создать приватный канал, в который могут писать только администраторы. Если администраторов несколько, получается анонимный инструмент: подписчик видит поток сообщений от имени канала, но не может ни ответить, ни понять, кто именно пишет.
В одном канале у Max может быть до 50 администраторов — то есть размер «группы буллинга» хорошо подходит для школьного класса, параллели или другой относительно небольшой группы.
«Классный руководитель сказала, что сейчас это эпидемия такая: ни вычислить, ни доказать, ни провести беседу!» — говорит Марина.
По её словам, жалобы в поддержку мессенджера ни к чему не привели: «Пишу в бот Max. Он не понимает вообще, что от него хочу. То есть у него есть узкий набор вопросов, на которые он может ответить. Написала на почту поддержки — пришел автоматический ответ: идите в бот Max».
В Max есть встроенная функция жалоб: надо нажать на сообщение с нарушением, из меню выбрать пункт «Пожаловаться» и выбрать нужный тип нарушения. В списке есть оскорбления, шантаж, недостоверная информация.
А ещё — базовые вещи, которые работают почти всегда:
— не удалять переписку, зафиксировать скриншотами, ссылками, датами;
— не оставлять ребёнка один на один с травлей (важнее поддержка, чем «разбор полётов»);
— подключать школу: классного руководителя, администрацию, психолога;
— если есть угрозы, шантаж, вымогательство, интим-контент — это повод для обращения в правоохранительные органы.
Отдельное недовольство Марины вызывают обстоятельства происшествия: «Приложение создали, в добровольно-принудительном порядке обязали им пользоваться. Но буллинг по закону наказуем, выходит, возможности Max противоречат закону».
Справедливости ради, такой «анонимный чат» можно реализовать и в телеграме. И такие случаи есть. В декабре мы писали о травле и шантаже школьников в Зеленограде в анонимном телеграм-канале. Тогда сообщалось, что Следственный комитет проведет проверку. Но этот канал существует до сих пор.
А вот активное внедрение Max в сфере образования — это факт. Ранее родители из Зеленограда по-разному оценивали переход на национальный мессенджер. Часть родителей отмечала, что их настораживает навязанный формат и сложность настройки, а другие говорили, что не возражают против госмессенджера, но продолжают пользоваться привычными каналами связи и электронным дневником. По словам некоторых родителей, школьные чаты в новых сервисах воспринимаются скорее как формальное требование, при этом неофициальные родительские чаты в других мессенджерах сохраняются.
Согласно опросу читателей «Зеленоград.ру», 40% уже пользуются Max для взаимодействия со школой. А больше половины тех, кто ещё не пользуется, сообщили, что их к этому принуждают. Впрочем, с началом замедления телеграма Max может стать более востребованным. А вместе с этим его начнут активней использовать для буллинга.
Если вы сталкивались с травлей детей через Max или другие платформы — напишите в редакцию и, по возможности, приложите скриншоты (мы гарантируем анонимность). Нам важно понять масштаб и собрать отзывы пострадавших.