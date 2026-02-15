Как это работает

Речь не про специальный «анонимный чат», а про настройки, которые дают похожий эффект. В Max можно создать приватный канал, в который могут писать только администраторы. Если администраторов несколько, получается анонимный инструмент: подписчик видит поток сообщений от имени канала, но не может ни ответить, ни понять, кто именно пишет.

В одном канале у Max может быть до 50 администраторов — то есть размер «группы буллинга» хорошо подходит для школьного класса, параллели или другой относительно небольшой группы.