С одной стороны, счищать снег с самодельных карнизов — обязанность собственника, но фактически немногие это не делают. С другой стороны, регулярный мониторинг состояния фасада входит в обязанности управляющей компании по содержанию общего имущества в соответствии с жилищным законодательством.

Возможно, «Жилищнику» необходимо более активно заниматься безопасностью. Например, в Андреевке управляющая компания «Продвижение» очистила козырьки балконов дома 43к2 на улице Староандреевской: наняли промышленного альпиниста, который вручную убрал снег и наледь с козырьков балконов верхних этажей.

Непонятно, почему в Андреевке могут, а в Зеленограде нет.