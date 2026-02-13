Внешний блок кондиционера упал с четвертого этажа, но всё-таки повис на трубке с хладагентом. По счастью, никто не пострадал.
Подобные происшествия происходят сейчас по всему городу — вероятно, из-за скопившегося снега и потепления. Например, сосулька с корпуса 424А упала «чуть ли не на человека», сообщил очевидец.
С одной стороны, счищать снег с самодельных карнизов — обязанность собственника, но фактически немногие это не делают. С другой стороны, регулярный мониторинг состояния фасада входит в обязанности управляющей компании по содержанию общего имущества в соответствии с жилищным законодательством.
Возможно, «Жилищнику» необходимо более активно заниматься безопасностью. Например, в Андреевке управляющая компания «Продвижение» очистила козырьки балконов дома 43к2 на улице Староандреевской: наняли промышленного альпиниста, который вручную убрал снег и наледь с козырьков балконов верхних этажей.
Непонятно, почему в Андреевке могут, а в Зеленограде нет.