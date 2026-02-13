Авария произошла 11 февраля около 21:55 между заправкой «Нефтемагистраль» и поворотом на Московский проспект.

Судя по видеозаписи с регистратора попутной машины, с которой ознакомился «Зеленоград.ру», водитель «Лады» двигался в сторону Москвы в левом ряду и, объезжая временные ограждения вдоль отбойника, не справился с управлением — машину развернуло и боком вынесло на правую полосу, где в неё врезался грузовик «Скания». От удара бок легковой машины смялся. Ударившись об отбойник, её несколько раз развернуло.

В результате ДТП погиб двухлетний мальчик, находившийся в машине. Его мать получила травмы. Машиной управлял 23-летний водитель.