Историю гениального ученого и дьявола-искусителя представит Шекспировский театр «Глобус» на английском языке с русскими субтитрами. Крупные планы позволят оценить выразительность звездного актерского состава и увидеть каждую деталь постановки, в которой используются дым и огонь ради полного погружения зрителя в страшную философскую сказку.
Фауст — талантливый ученый, которому становится мало возможностей человека в познании мироустройства. Он сталкивается с могущественной древней силой и заключает контракт: Мефистофель исполняет все желания и открывает запретные знания — но страшная расплата неизбежна.
В роли Мефистофеля: Артур Дарвилл, известный зрителю как Рори Уильямс из телесериала «Доктор Кто». Доктора Фауста сыграл Пол Хилтон — британский актер, получивший признание за роль Себастьяна в драме «Леди Макбет».
Оперу покажут в воскресенье, 22 февраля, в 15:00 в кинотеатре Зеленопарка по адресу: Ленинградское шоссе, 18-й километр.
Продолжительность: 2,5 часа.
Возрастное ограничение: 16+.
Билеты по 800 рублей на сайте проекта «Театр в кино».