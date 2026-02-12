Историю гениального ученого и дьявола-искусителя представит Шекспировский театр «Глобус» на английском языке с русскими субтитрами. Крупные планы позволят оценить выразительность звездного актерского состава и увидеть каждую деталь постановки, в которой используются дым и огонь ради полного погружения зрителя в страшную философскую сказку.

Фауст — талантливый ученый, которому становится мало возможностей человека в познании мироустройства. Он сталкивается с могущественной древней силой и заключает контракт: Мефистофель исполняет все желания и открывает запретные знания — но страшная расплата неизбежна.