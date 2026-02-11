Постановка, которую покажут в праздничный понедельник, 9 марта, базируется на сказочной повести Памелы Трэверс и любимого многими поколениями кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». Сценическая версия сочетает классическое и современное видение музыкального театра, живое исполнение песен и динамичное действие.

«Это ностальгический подарок для взрослых, чье детство прошло под эти мелодии, и одновременно яркое, волшебное приключение для юного зрителя», — приглашает Московская областная филармония.