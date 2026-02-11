Постановка, которую покажут в праздничный понедельник, 9 марта, базируется на сказочной повести Памелы Трэверс и любимого многими поколениями кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». Сценическая версия сочетает классическое и современное видение музыкального театра, живое исполнение песен и динамичное действие.
«Это ностальгический подарок для взрослых, чье детство прошло под эти мелодии, и одновременно яркое, волшебное приключение для юного зрителя», — приглашает Московская областная филармония.
Шоу создано в честь юбилея композитора Максима Дунаевского и перенесет на сцену историю о семье Бэнкс и удивительной няне, способной восстановить утраченный контакт между родителями и детьми.
В роли Мэри Поппинс — солистка Московской областной филармонии Ангелина Сергеева: финалистка телепроекта «Голос», резидентка программы «Романтика романса», финалистка телепроектов «Народный артист» и «Главная сцена».
В роли Мисс Эндрю — Вера Каяцкая: заслуженная артистка Республики Мордовия, солистка Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».
Музыкальное сопровождение: государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» совместно с ведущими вокалистами филармонии и приглашенными актерами московских театров.
Стремясь привлечь внимание вечно занятых родителей, дети становятся неуправляемыми. Появление Мэри Поппинс — творческой, решительной и изобретательной няни, прилетевшей с восточным ветром, — становится началом фантастических приключений, которые в итоге вновь соединяют семью.
На примере приключений героев дети смогут посмотреть на важность взаимопонимания, поддержки и семейных ценностей, а взрослые — вспомнить знакомые мелодии и сюжетные линии своей юности. Совместный поход на мюзикл может стать общей культурной активностью для родителей и детей: обсуждение увиденного после представления поможет укрепить диалог и лучше понять впечатления ребенка, а также создать общие воспоминания о времени, проведенном вместе.
Мюзикл покажут 9 марта (это праздничный понедельник) в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — чуть более 1 часа без антракта. Рекомендуемый возраст — от 6 лет. Билеты стоимостью от 1000 до 1700 рублей в наличии.